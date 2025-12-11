Οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε τροχονόμο στην Αττική Οδό για να αποφύγει έλεγχο

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική Οδό, όταν οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε έναν τροχονόμο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 8:20 το πρωί, ένα χιλιόμετρο πριν από την έξοδο Ηρακλείου στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Εκεί ο οδηγός ακινητοποιήθηκε από άνδρες της Τροχαίας για έλεγχο, στο πλαίσιο του εντοπισμού οδηγών μοτοσικλετών που δεν έχουν πινακίδες ώστε να μην καταγράφονται οι παραβάσεις ταχύτητας και να φεύγουν από τα διόδια χωρίς να πληρώνουν.

Όταν όμως του ζήτησαν τα στοιχεία του, εκείνος πάτησε γκάζι και προσπάθησε να φύγει από το σημείο, παρασύροντας τον τροχονόμο.

Φωτ. από την παράσυρση στην Αττική Οδό / ΕΡΤ

Άμεσα συνάδελφοί του έσπευσαν τον ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια τον συνέλαβαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τροχονόμος τραυματίστηκε ελαφρά στα γόνατα από την παράσυρσή του και δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.