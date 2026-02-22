Σοβαρό ατύχημα με κροτίδα στην Πτολεμαΐδα: 17χρονος κινδυνεύει με ακρωτηριασμό

Σοβαρός τραυματισμός 17χρονου από έκρηξη κροτίδας σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην Πτολεμαΐδα, με τον ανήλικο να νοσηλεύεται με βαριά τραύματα, ενώ υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού δύο έως τριών δαχτύλων στο χέρι του.

Κατά τις πληροφορίες της ΕΡΤ, το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 17:30 στο πάρκο της πόλης. Ο 17χρονος φέρεται να επιχείρησε να ανάψει φωτοβολίδα που κρατούσε, όταν – για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους – η κροτίδα εξερράγη ξαφνικά στα χέρια του, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και έντονη αιμορραγία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον 17χρονο, στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

Οι γιατροί στα Επείγοντα προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση σε εισαγωγή του, καταβάλλοντας προσπάθειες για να σταματήσουν την αιμορραγία και να διασώσουν τα τραυματισμένα δάχτυλα.

Ατύχημα με κροτίδα στην Πτολεμαΐδα: Σοβαρή η κατάσταση της υγείας του 17χρονου

Η κατάσταση της υγείας του νεαρού κρίνεται σοβαρή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο διακομιδής του σε εξειδικευμένο νοσοκομείο, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την περαιτέρω αντιμετώπιση των τραυμάτων.

Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό, καθώς και τον τύπο της κροτίδας που χρησιμοποιήθηκε.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ