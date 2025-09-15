Σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Κάρυστο: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρια στη σύζυγό του

Θύμα ενδοοικογενειακής βίας 49χρονη από την Κάρυστο, που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρια, από τον σύζυγό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης επιτέθηκε στη σύζυγό του, προκαλώντας της εκδορές στο πρόσωπο μετά από χρήση μαχαιριών, που πήρε από την κουζίνα.

Συγκεκριμένα, εχθές το απόγευμα, η 49χρονη γυναίκα που ζει με τον σύζυγό της σε οικισμό της Καρύστου, κάλεσε το κέντρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης για να καταγγείλει, ότι δέχτηκε επίθεση από τον σύζυγό της. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι του ζευγαριού και είδαν τη γυναίκα να είναι χτυπημένη και γεμάτη αίματα.

Το θύμα εξήγησε, ότι διαπληκτίστηκε με τον 60χρονο σύζυγό της και όταν ο καυγάς ξέφυγε απ τα όρια, εκείνος τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο και στο σώμα, την τράβηξε με δύναμη και τις έσκισε την μπλούζα. Στη συνέχεια με δύο μαχαίρια που πήρε από την κουζίνα, την τραυμάτισε στο πρόσωπο, προκαλώντας της εκδορές. Το θύμα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ίδια δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε δομή φιλοξενίας. Δέχτηκε να εγκατασταθεί στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή panic button. Μετά το επεισόδιο, ο δράστης επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και εξαφανίστηκε και πλέον αναζητείται στα όρια του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία, σωματική βλάβη και περί όπλων.