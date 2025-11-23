Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Πού είναι κλειστά τα σχολεία - Φόβος για τη νέα καταιγίδα

Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί η παρατεταμένη κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ήπειρο, με αλλεπάλληλες βροχοπτώσεις, κατολισθήσεις, διακοπές ρεύματος και δυσκολίες στην πρόσβαση πολλών περιοχών.

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες των συνεργείων, το έδαφος παραμένει κορεσμένο, ενώ οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο νέων ζημιών. Την ίδια ώρα, επιχειρήσεις διάσωσης ανθρώπων και ζώων εξελίσσονται καθημερινά, αποτυπώνοντας το μέγεθος της πίεσης που δέχεται η τοπική κοινωνία.

Οι Αρχές βρίσκονται σε 24ωρη ετοιμότητα, καθώς η νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται από τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην Κέρκυρα παρά το γεγονός ότι γίνεται κάποια προσπάθεια αποκατάστασης, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, καθώς ο καιρός ανοίγει για λίγο και στη συνέχεια επανέρχονται οι βροχές. Το βράδυ σημειώθηκε και πάλι αρκετή βροχόπτωση, όχι τόσο έντονη όσο τις προηγούμενες ημέρες, αλλά αρκετή ώστε να διατηρεί το έδαφος μουσκεμένο, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στους κατοίκους.

Παρότι έχουν απομακρυνθεί τα περισσότερα χώματα και οι λάσπες, το έδαφος παραμένει ασταθές. Σε σπίτια που βρίσκονται σε ψηλότερα σημεία, το υπέδαφος έχει διαβρωθεί, δημιουργώντας κινδύνους.

Οι κάτοικοι φοβούνται ότι ακόμη και μια μικρή βροχή, χωρίς να είναι καταιγίδα, μπορεί να προκαλέσει νέα κατολισθητικά φαινόμενα, αφού το έδαφος έχει ήδη κορεστεί από τις συνεχείς βροχοπτώσεις.

Μηχανήματα επιχειρούν διαρκώς να καθαρίσουν δρόμους, αλλά σε πολλά σημεία δρόμων η μία λωρίδα εξακολουθεί να είναι καλυμμένη από χώματα, ξύλα και δέντρα. Σύμφωνα με την τοπική αυτοδιοίκηση, οι ζημιές στις δημόσιες υποδομές υπολογίζονται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Δραματική η κατάσταση στην Κέρκυρα

O Γιώργος Μαχειμάρης, δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤnews πως πρόκειται για «δραματική κατάσταση που επικρατεί σε 20 κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με έλλειψη υδροδότησης, ρεύματος, προσπελασιμότητας και βέβαια το πιο σημαντικό, επικινδυνότητας για τους ανθρώπους που είναι μέσα στα χωριά, όχι κάπου απομακρυσμένα».

«Επιχειρούμε όλα τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, Δήμου, Περιφέρειας, ΕΜΑΚ. Όλοι μας είμαστε συνεχώς, για να προφυλάξουμε και ζωές ανθρώπων από ατυχήματα», τόνισε.

Τόνισε πως χρειάζεται αρκετός χρόνος, μια πολύ σοβαρή μελέτη, μία επέμβαση, να επουλώσουμε τις πληγές και παράλληλα να προφυλάξουμε για τα επόμενα χρόνια. «Όλα τα σχολεία και όλες οι λειτουργίες πολιτιστικών κέντρων, δεν θα λειτουργήσουν ούτε αύριο», είπε.

Κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα: Η κατάσταση στην Ήπειρο

Στα Ιωάννινα σημειώνεται ακόμα βροχόπτωση και οι κάτοικοι ελπίζουν να μην επαναληφθούν τα φαινόμενα των προηγούμενων ημερών. Στην περιοχή της Πεδινής, έχουν σχηματιστεί λίμνες. Το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, καθώς σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων είναι συνηθισμένο.

Παρότι σήμερα η κατάσταση είναι καλύτερη σε σχέση με χθες, το νερό παραμένει, δημιουργώντας εικόνα λίμνης μέσα στα χωράφια. Ο παράλληλος δρόμος της Εγνατίας είχε χθες πλημμυρίσει, αλλά σήμερα το νερό έχει απομακρυνθεί, γεγονός θετικό.

Η θερμοκρασία έχει πέσει σημαντικά στα Ιωάννινα και έχουν εμφανιστεί τα πρώτα χιόνια στα γύρω βουνά. Η κακοκαιρία παραμένει έντονη τόσο στην πόλη όσο και γενικότερα στην Ήπειρο.

Στη Φιλιππιάδα πραγματοποιήθηκε επιχείρηση διάσωσης αλόγου, το οποίο είχε εγκλωβιστεί στις λάσπες και στα πλημμυρισμένα χωράφια. Η Ειδική Διασωστική Ομάδα Πολλαπλών Αποστολών Πρέβεζας εντόπισε και απεγκλώβισε το ζώο, προσφέροντας βοήθεια σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Αντίστοιχες εικόνες καταγράφονται σε ολόκληρη την Ήπειρο. Στα Τζουμέρκα, αλλά και στα Άγναντα, η Πυροσβεστική παρείχε βοήθεια σε κατοίκους που είχαν ανάγκη, μεταφέροντας ακόμη και ιατρικό εξοπλισμό, όπως φιάλη οξυγόνου, σε ασθενή που το χρειαζόταν άμεσα.

Η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας, με δρόμους κατεστραμμένους ή αποκλεισμένους, καθώς και ζητήματα ηλεκτροδότησης και υδροδότησης.

Οι προβλέψεις αναφέρουν ότι αύριο αναμένεται καλύτερος καιρός, ωστόσο από μεθαύριο προβλέπεται εκ νέου επιδείνωση, με νέες βροχοπτώσεις στην περιοχή.