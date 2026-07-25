Σοβαρά προβλήματα από την κακοκαιρία: «Κόκκινος συναγερμός» σήμερα σε αυτές τις περιοχές

Υποχωρεί από σήμερα η κακοκαιρία, με τα έντονα φαινόμενα να εξασθενούν και τη βελτίωση του καιρού να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Σε Red Code παραμένουν ωστόσο η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων, Θάσου, Έβρου (νήσος Σαμοθράκη) Λήμνου και η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ, η Κυριακή αναμένεται να κυλήσει σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς, βάζοντας τέλος στο σύντομο αλλά ιδιαίτερα σφοδρό κύμα κακοκαιρίας.

Κακοκαιρία: Εστάλησαν προειδοποιητικά μηνύματα από το 112

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες, οι χαλαζοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων, διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρές καθυστερήσεις στο οδικό δίκτυο της Αττικής, ενώ τα έντονα φαινόμενα έπληξαν και πολλές ακόμη περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, καταγράφηκαν περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα.

Ο κρατικός μηχανισμός παρέμεινε σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, ενώ προειδοποιητικά μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια των φαινομένων.

Στην Αττική, η καταρρακτώδης βροχή διήρκεσε περίπου μισή ώρα. Ωστόσο, προκάλεσε προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Κάδοι αναποδογύρισαν και δέντρα κόπηκαν στα δύο από την σφοδρότητα του φαινομένου.

Στο Ίλιον οι οδηγοί αιφνιδιάστηκαν όταν άρχισε να πέφτει χαλάζι, με αποτέλεσμα να κόψουν ταχύτητα και να σταματήσουν στην άκρη του δρόμου. Στο Νέο Ψυχικό μία κολώνα της ΔΕΗ κόπηκε στα δύο, προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Στον Πειραιά μια σκαλωσιά κατέρρευσε στη μέση του δρόμου, πάνω στις γραμμές του τραμ, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές σε οχήματα.

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική λόγω της κακοκαιρίας

Από το απόγευμα της Παρασκευής 24 Ιουλίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 25 Ιουλίου, το Κέντρο Επιχειρήσεων δέχθηκε συνολικά 940 κλήσεις για κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.

Εκτεταμένες ήταν επίσης, οι ζημιές στη Μακρακώμη από το πέρασμα της κακοκαιρίας, όπου μία στέγη ξηλώθηκε και «πέταξε» 100 μέτρα μακριά, παρασύροντας στο πέρασμά της κολώνες ηλεκτροδότησης και προκαλώντας φθορές σε σταθμευμένα. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε επίσης, το Αγρίνιο.

Στον Τύρναβο μετά από ισχυρή βροχόπτωση, ήρθε το χαλάζι. Το τοπίο βάφτηκε στα λευκά και στην Ελασσόνα, από την ισχυρή χαλαζόπτωση. Όλο το βράδυ έβρεχε στη Θεσσαλονίκη, ενώ χιόνισε στον Όλυμπο. Από τους κεραυνούς αντιμετωπίστηκαν δύο πυρκαγιές στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και στην περιοχή του Μαρμαρά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ