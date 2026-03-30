Σοβαρό περιστατικό στο Μαρούσι με 4χρονη: Βρέθηκε να περιπλανιέται μόνη στους δρόμους - Τι λέει η μητέρα της

Σοβαρό περιστατικό με ένα 4χρονο κορίτσι σημειώθηκε στο Μαρούσι, όταν οδηγός ταξί εντόπισε το παιδί να περιπλανιέται μόνο του στον δρόμο, χωρίς καμία επίβλεψη.

Ο οδηγός, αντιλαμβανόμενος τον κίνδυνο, σταμάτησε και προσπάθησε να μιλήσει με το παιδί, ωστόσο, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να δώσει σαφείς πληροφορίες για το σπίτι του. Το 4χρονο παιδί φέρεται να είπε ότι οι γονείς του είχαν μαλώσει και πως στο σπίτι βρισκόταν μόνο η γιαγιά του.

Μετά από κλήση του οδηγού, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παρέλαβαν το παιδί και το μετέφεραν στο Αστυνομικό Τμήμα. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκαν και οι γονείς του, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Από την έρευνα επιβεβαιώθηκε, ότι η 4χρονη είχε φύγει μόνο της από το σπίτι και κυκλοφορούσε χωρίς επίβλεψη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, γείτονες έχουν καταγγείλει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Όπως αναφέρουν, πριν από μερικούς μήνες το ίδιο παιδί είχε εντοπιστεί ξανά μόνο του, αυτή τη φορά σε κατάστημα της περιοχής, ενώ κινούνταν ασυνόδευτο στη γειτονιά. Τότε είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία, ωστόσο το παιδί είχε επιστρέψει στο σπίτι του πριν φτάσουν οι αρχές.

Μαρούσι: Τι υποστήριξε η μητέρα της 4χρονης

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού αφέθηκε ελεύθερη λίγη ώρα αργότερα και έδωσε τη δική της εκδοχή για το περιστατικό που κρίνεται πολύ σοβαρό από τις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, η γυναίκα φέρεται να υποστήριξε ότι το παιδί ξεκλείδωσε μόνο του την πόρτα του σπιτιού, χωρίς να γίνει αντιληπτό από τον πατέρα, ο οποίος βρισκόταν εντός της οικίας, με αποτέλεσμα να βρεθεί μόνο του στον δρόμο. Παρά τους ισχυρισμούς, το περιστατικό κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό, ιδίως λόγω της προηγούμενης καταγγελίας για παρόμοιο συμβάν περίπου τέσσερις μήνες νωρίτερα.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στον ΑΝΤ1, ότι είδε τον οδηγό ταξί και μια γυναίκα να βρίσκοταν για περίπου μία ώρα με το παιδί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ενημερώθηκε και το «Χαμόγελο του Παιδιού», ο πρόεδρος του οποίου, Κώστας Γιαννόπουλος είπε στο «Καλημέρα Ελλάδα», πως ο οδηγός ταξί ενημέρωσε για το παιδί «και το μικρό είπε ότι μάλωσαν η μαμά με τον μπαμπά και πως στο σπίτι ήταν και η γιαγιά».

