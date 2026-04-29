Σκύρος: Διαρροή πετρελαίου στο σύστημα ύδρευσης του νησιού

Αναστάτωση επικράτησε στη Σκύρο τη Δευτέρα, μετά από διαρροή πετρελαίου σε αντλία του συστήματος υδροδότησης του νησιού.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια τακτικής συντήρησης, στο κεντρικό αντλιοστάσιο ύδρευσης στην περιοχή Παλιαμπέλα της Σκύρου.

Εκεί φαίνεται ότι παρέμεινε μικρή ποσότητα πετρελαίου σε αντλία, η οποία στη συνέχεια πέρασε στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής του Χωριού, με αποτέλεσμα το νερό στο νησί να κριθεί ακατάλληλο για πόση.

Οι αρχές αντέδρασαν άμεσα και διέκοψαν την υδροδότηση στο συγκεκριμένο δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί η κατανάλωση μολυσμένου νερού και να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και αποκαταστάσεις.

Σκύρος: «Είχαμε θέματα, ήταν έντονη η μυρωδιά πετρελαίου»

Ο προϊστάμενος Δικτύου Κοινής Ωφέλειας Δημήτρης Γεννηματάς, μιλώντας στην ΕΡΤ Βόλου, ανέφερε χαρακτηριστικά για το περιστατικό πως «είχαμε θέματα, ήταν έντονη η μυρωδιά πετρελαίου».

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι μόλις εντοπίστηκε το πρόβλημα, οι αρμόδιες υπηρεσίες αντέδρασαν άμεσα. Άδειασαν δύο φορές τη δεξαμενή και έγινε εκτεταμένος καθαρισμός το ίδιο βράδυ, γι’ αυτό και διακόπηκε προσωρινά η υδροδότηση για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.

Την επόμενη μέρα υπήρχε μόνο μια ελαφριά οσμή, η οποία ήταν πολύ πιο μειωμένη σε σχέση με την πρώτη ημέρα του συμβάντος. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα νερού και στάλθηκαν σε εργαστήριο στην Αθήνα για αναλύσεις, ώστε να διαπιστωθεί επίσημα η ποιότητα του νερού.

Ο υπεύθυνος του δικτύου ανέφερε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ότι το νερό μπορεί να χρησιμοποιείται κανονικά, εκτός από την πόση, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα.