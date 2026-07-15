Σκόπελος: Φίδι δάγκωσε 8χρονο

Την κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών προκάλεσε το βράδυ της Κυριακής (12/7) ένα συμβάν στη Σκόπελο, όπου ένα φίδι δάγκωσε ένα 8χρονο παιδί από τον Καναδά.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης περιγράφουν πως το ερπετό δάγκωσε στο χέρι το παιδί, με την οικογένειά του να το μεταφέρει στο τοπικό Κέντρο Υγείας για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο, στο Κέντρο Υγείας Σκοπέλου κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή -με ταχύπλοο σκάφος του Λιμενικού Σώματος- του ανηλίκου στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Σκόπελος: Εισήχθη στα Επείγοντα ο 8χρονος

Η επιχείρηση ξεκίνησε από τον Αγνώντα Σκοπέλου αργά το βράδυ της Κυριακής και ξημερώματα Δευτέρας το παιδί έφτασε με την οικογένειά του στον Βόλο.

Ο 8χρονος εισήχθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών με τους γιατρούς να διαγιγνώσκουν δάγκωμα όφεως στο χέρι.

Οι γιατροί τού χορήγησαν τις πρώτες βοήθειες και μετά από λίγη ώρα ο ανήλικος δεν έχρηζε περαιτέρω νοσηλείας.

Με πληροφορίες από taxydromos.gr