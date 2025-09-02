Σκιάθος: Βίντεο με τουρίστες να παρασύρονται με τις βαλίτσες τους από τουρμπίνα αεροπλάνου - Το φαινόμενο «jet blast»

Για ακόμη ένα καλοκαίρι δεκάδες τουρίστες και ντόπιοι στη Σκιάθο, παρακολουθούσαν τα αεροπλάνα να προσγειώνονται και να απογειώνονται από την παραλία που βρίσκεται δίπλα στο αεροδρόμιο του νησιού.

Παρότι οι Αρχές της Σκιάθου προειδοποιούν ότι η «συνήθεια» αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς πλήθος πολιτών έχουν τραυματιστεί κατά την παρακολούθηση των αεροπλάνων, ορισμένοι επιμένουν.

Βίντεο που δημοσίευσε το New York Post, καταγράφει το «έθιμο» αυτό, καθώς απαθανατίζει τη στιγμή που ένα αεροσκάφος ετοιμάζεται για απογείωση στο αεροδρόμιο της Σκιάθου.

Την ώρα που οι κινητήρες του είναι σε πλήρη ισχύ, τουρίστες και ντόπιοι παρακολουθούν το θέαμα από την παραλία Ξάνεμος. Ωστόσο, λόγω της δύναμης του αέρα που βγαίνει από την τουρμπίνα, παρασύρθηκαν δεκάδες αντικείμενα μέσα στη θάλασσα, μεταξύ αυτών και η βαλίτσα ενός τουρίστα.

Σκιάθος: Τι είναι το jet blast

Το «jet blast» είναι η ισχυρή ροή αέρα που εκτοξεύεται από τους κινητήρες τζετ ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της απογείωσης, της τροχοδρόμησης ή όταν οι μηχανές λειτουργούν σε υψηλή ισχύ, δημιουργώντας ισχυρούς ανέμους που μπορούν να προκαλέσουν ζημιές σε εξοπλισμό, υποδομές και να θέσουν σε κίνδυνο άτομα και μικρότερα αεροσκάφη.

Για την προστασία από αυτό το φαινόμενο, χρησιμοποιούνται ειδικές μπάρες εκτροπής jet blast (jet blast deflectors ή blast fences) που κατευθύνουν την ενέργεια του αέρα μακριά από τους ανθρώπους και τον εξοπλισμό στο έδαφος, ενώ οι αερολιμένες εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφαλείας και χρησιμοποιούν λογισμικό για την οπτικοποίηση και διαχείριση των περιοχών που επηρεάζονται από το jet blast.