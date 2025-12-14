Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος των συλληφθέντων

Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες είναι οι 16 κατηγορούμενοι για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ενώπιον του εντεταλμένου Ευρωπαίου Ανακριτή καλούνται να λογοδοτήσουν οι κατηγορούμενοι για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι έφτασαν νωρίς το πρωί της Κυριακή στην Αθήνα με πλοίο από την Κρήτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην οδό Λουκάρεως και μετά από πολύωρη διαδικασία, η αρμόδια Ευρωπαία Εισαγγελέας τους απήγγειλε βαρύτατες κατηγορίες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορίες αφορούν τη συγκρότηση και δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να αποκόμισε παράνομο οικονομικό όφελος μεγάλης αξίας, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε βάρος των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης που σχετίζεται με επιχορηγήσεις, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και πράξεις που συνδέονται με ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις. Συγκεκριμένα, κατηγορούνται κατά περίπτωση για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση

Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Αξιόποινη υποστήριξη εγκληματική οργάνωσης

Απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις από κοινού

Άμεση συνέργεια στην απάτη που υπερβαίνει το ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων ευρώ τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση .

Απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Σύμφωνα με τη δικογραφία οι κατηγορούμενοι φέρονται, από το 2019 έως το 2025, να υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις, μέσω των οποίων λάμβαναν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.

Μετά την άσκηση των ποινικών διώξεων, οι κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, σήμερα αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να απολογηθούν, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για το περιεχόμενο της ογκώδους δικογραφίας που σχηματίστηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.