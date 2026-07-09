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Σισμανόγλειο: Ομολόγησε ο 76χρονος ότι έβαλε τη φωτιά – «Ένιωθα παραγκωνισμένος»

Τι φέρεται να ισχυρίστηκε ο ηλικιωμένος που νοσηλευόταν στο δωμάτιο από όπου ξεκίνησε η φωτιά

The LiFO team
The LiFO team
ΦΩΤΙΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Facebook Twitter
Ο ηλικιωμένος που συνελήφθη για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο, ομολόγησε την πράξη του / Φωτ.: Eurokinissi
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Ο 76χρονος που συνελήφθη για τη φωτιά που ξέσπασε στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο ομολόγησε την πράξη του.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης, το προσωπικό του νοσοκομείου αντιλήφθηκε τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε θάλαμο του πρώτου ορόφου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί έγκαιρα και να απομακρυνθούν ασθενείς τόσο από τον πρώτο όσο και από τον δεύτερο όροφο.

Ο ηλικιωμένος βρισκόταν νοσηλευόμενος στον θάλαμο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, αλλά φαίνεται πως έφυγε από το νοσοκομείο και πήγε στο σπίτι του, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, ο 76χρονος εγκατέλειψε το νοσοκομείο και μετέβη με λεωφορείο στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου και συνελήφθη. Η απουσία του έγινε αντιληπτή κατά τη διαδικασία της καταμέτρησης των ασθενών.

Ο ίδιος φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος, όπως μεταδίδει το ΕΡΤNews, επικαλούμενο ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Σισμανόγλειο: Τι είπε στην κατάθεσή του ο 76χρονος

Αρχικά, φαίνεται πως αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, αλλά στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του χρησιμοποιώντας αναπτήρα που είχε στην κατοχή του, επειδή είναι καπνιστής.

Τέλος, ο 76χρονος φέρεται να επικαλέστηκε διάφορους λόγους για την πράξη του, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με το περιβάλλον του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα αύριο, Παρασκευή 10 Ιουλίου. Η σύζυγός του ζήτησε να υποβληθεί σε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Με πληροφορίες από ΕΡΤnews
 

 
 
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