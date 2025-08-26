Σίκινος: Λιμενικοί προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν όταν τα πλοία φεύγουν

Λιμενικοί στη Σίκινο προσπαθούν να σταματήσουν τους «απονεριστές» που βουτούν στη θάλασσα όταν τα πλοία φεύγουν.

Πρόκειται για ένα άτυπο «έθιμο» που κρατάει χρόνια στη Σίκινο.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι για να αποχαιρετήσουν τους τουρίστες και τα πλοία, με τους συμμετέχοντας στο «έθιμο» να παίρνουν φόρα και να βουτούν στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Πρόκειται όμως, για μια συνήθεια που είναι επικίνδυνη και όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social, την ώρα που έφευγε το πλοίο «Διονύσιος Σολωμός», στο λιμάνι βρίσκονταν στελέχη του Λιμενικού ώστε να σταματήσουν τους νεαρούς από το να βουτήξουν στη θάλασσα.

Παρά τις προσπάθειές τους, σε βίντεο φαίνεται ότι οι νέοι τους αγνοούν και εν τέλει καταφέρνουν να μπουν στο νερό.