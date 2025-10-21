Ελλάδα

Καλλιθέα: Εξωσχολικός χαστούκισε τη διευθύντρια και έβρισε καθηγητές

Ο 21χρονος εξωσχολικός συνελήφθη για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας για το επεισόδιο στη Σιβιτανίδειο

Η Σιβιτανίδειος Σχολή / EUROKINISSI

Επεισόδιο με εξωσχολικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στη Σιβιτανίδειο Σχολη, στην Καλλιθέα, όταν ο 21χρονος μπήκε στον χώρο του τεχνικού λυκείου και κατηγορείται πως ξυλοκόπησε τη διευθύντρια.

Το περιστατικό στη Σιβιτανίδειο Σχολή καταγράφηκε όταν ο 21χρονος εξωσχολικός μπήκε στον ευρύτερο χώρο και επιτέθηκε, αρχικά, σε καθηγητές, οι οποίοι του ζήτησαν να αποχωρήσει.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος φέρεται να χαστούκισε την διευθύντρια του ΕΠΑΛ που λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο, ενώ στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και συνελήφθη για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.


 

