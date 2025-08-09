Σχολεία: Νέα μέτρα ασφαλείας με 10.000 απινιδωτές – Όσα είπε η Σοφία Ζαχαράκη

Την προμήθεια και διάθεση 10.000 απινιδωτών σε σχολεία όλης της χώρας ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Στόχος της πρωτοβουλίας, όπως εξήγησε, είναι αφενός η ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών και αφετέρου η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα υγείας και πρώτων βοηθειών. Η χρηματοδότηση, ύψους 10 εκατ. ευρώ, προέρχεται από το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΥΠΑΙΘΑ, ενώ η προμήθεια θα γίνει μέσω διεθνούς διαγωνισμού.

Παράλληλα, η υπουργός γνωστοποίησε ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία διορισμού 10.000 μόνιμων εκπαιδευτικών, που θα ενισχύσουν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Από αυτούς, 3.937 θα τοποθετηθούν σε νηπιαγωγεία και δημοτικά, 1.790 σε γυμνάσια και λύκεια, ενώ η ειδική αγωγή θα στελεχωθεί με 3.273 καθηγητές και επιπλέον 1.000 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού.

Σύμφωνα με τη Σ. Ζαχαράκη, πρόκειται για αναπληρωτές που μονιμοποιούνται, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό μόνιμων διορισμών από το 2019 στις περίπου 48.000 θέσεις.

Για την ένταξη του μαθήματος Οικονομίας στη Γ’ Γυμνασίου, η υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περικοπή ωρών από τα Αρχαία Ελληνικά. Όπως τόνισε, ο οικονομικός εγγραμματισμός αποτελεί «δεξιότητα ζωής», ενώ η επιλογή της συγκεκριμένης τάξης εξασφαλίζει ότι θα το παρακολουθήσει η πλειονότητα των μαθητών.