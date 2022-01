Σχολεία: Βρέθηκαν 14.000 κρούσματα από τα self test σε μαθητές και καθηγητές

Περίπου 14.000 κρούσματα κορωνοϊού έχουν ανιχνευτεί μέσω των self test που έγιναν υποχρεωτικά σε μαθητές και καθηγητές για την επιστροφή τους στα σχολεία, μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Παιδείας που επικαλείται η ΕΡΤ, η οποία και μετέδωσε την είδηση, οι μολύνσεις δεν θα είχαν ανιχνευθεί αν τα σχολεία δεν λειτουργούσαν, καθώς τα περισσότερα κρούσματα αφορούν σε ασυμπτωματικούς.

Ελέγθηκαν 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ «πραγματοποιήθηκε ο μεγαλύτερος ταυτόχρονος έλεγχος πληθυσμού κατά του κορονοϊού από την αρχή της πανδημίας», σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Τις προηγούμενες φορές, στους ελέγχους των σχολείων ο αριθμός ήταν μικρότερος, καθώς ελέγχονταν μόνο οι ανεμβολίαστοι, ενώ πλέον ελέγχονται και οι εμβολιασμένοι.

Σημειώνεται ότι η επιστροφή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία γίνεται με περισσότερους ελέγχους κατά της covid-19.

Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων προβλέπεται ένα επιπλέον self test, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία αυτή την εβδομάδα αντί για δύο.

Επίσης, τα δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.



Αναλυτικά, οι τρεις βασικές αλλαγές

Προβλέπεται ένα επιπλέον self test για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων για όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Επομένως, την εβδομάδα 10-15 Ιανουαρίου, θα διενεργηθούν τρία δωρεάν self test αντί για δύο από τους μαθητές και τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς. Αυτός ο ενισχυμένος έλεγχος θα πρέπει να διενεργηθεί τις τελευταίες 24 ώρες πριν την έναρξη του σχολείου και στοχεύει στον περιορισμό της διασποράς του ιού, δεδομένης μάλιστα της ιδιαίτερης περιόδου των γιορτών με τους αυξημένους συγχρωτισμούς. Την ίδια περίοδο, οι μη εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να προμηθευτούν ένα self test με δική τους δαπάνη, επιπλέον των δύο τακτικών τους rapid test.

Τα δύο δωρεάν εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται όχι μόνο από τους μη εμβολιασμένους μαθητές αλλά επίσης και από τους εμβολιασμένους μαθητές και εκπαιδευτικούς. Το μέτρο αυτό στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των κρουσμάτων, δεδομένης της μεταδοτικότητας της νέας μετάλλαξης του ιού και σε εμβολιασμένους και δεδομένης της εμβολιαστικής κάλυψης της μαθητικής κοινότητας.

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη, φεύγουμε από την λογική του «σταυρού», δηλ. των αυξημένων ελέγχων μόνο στα παιδιά που κάθονται κοντά στο κρούσμα, και επεκτεινόμαστε σε αυξημένους ελέγχους σε όλο το τμήμα. Πλέον όλοι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες.