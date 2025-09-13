Σχοινούσα: Πέθανε ο Γιώργος Κωβαίος, μία από τις πιο αγαπητές φιγούρες του νησιού

Πέθανε ο Γιώργος Κωβραίος, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φιγούρες της Σχοινούσας.

Ο Γιώργος Κωβαίος σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Σχοινουσιωτών στα social media, πέθανε το πρωί του Σαββάτου σε ηλικία 92 χρονών.

Όπως αναφέρεται, το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο της Σύρου, έπειτα από πρόβλημα υγείας που προέκυψε στο τέλος Αυγούστου. Η κηδεία του θα τελεστεί την Κυριακή, στον ιερό ναό της Παναγίας της Ακαθής στη Σχοινούσα.

Ο Γιώργος Κωβαίος υπήρξε εμβληματική φιγούρα του νησιού, ενώ ουκ ολίγες φορές είχε γίνει viral για τους χορούς του σε τοπικές γιορτές και πανηγύρια του νησιού, όπου πάντα έδινε το παρών.

Μάλιστα πριν λίγο καιρό, συμμετείχε ξανά στην Γιορτή Φάβας που διοργανώνεται κάθε χρόνο στο νησί, χορεύοντας με την εγγονή του.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Σχοινουσιωτών για τον θάνατό του

«Σήμερα το πρωί έφυγε από κοντά μας ένας άνθρωπος που άφησε το στίγμα του στο νησί μας. Ο Γιώργης Κωβαίος παρόλο που είχε περάσει τα 90, η καρδιά και η ψυχή του έμεναν πάντα νέες. Κάθε καλοκαίρι, στη γιορτή της φάβας, ήταν από τους πρώτους που σηκωνόταν να χορέψει, σκορπώντας χαρά και δύναμη.

Κι ήταν τότε, πριν λίγα χρόνια, που χόρεψε μπάλο με την εγγονή του και η στιγμή εκείνη ταξίδεψε παντού, έγινε viral και συγκίνησε όλη την Ελλάδα. Ήταν για όλους μας παράδειγμα ζωντάνιας, λεβεντιάς και αγάπης για τη ζωή. Ένας άνθρωπος που, με το χαμόγελο και τη στάση του, μας έδειχνε πως η ηλικία δεν είναι εμπόδιο να χαίρεσαι, να αγαπάς και να στέκεσαι όρθιος.

Κι όπως έζησε, έτσι έφυγε· όρθιος και λεβέντης, με αξιοπρέπεια και δύναμη. Η απουσία του θα είναι βαριά για το νησί μας, αλλά η μνήμη του θα μένει για πάντα ζωντανή σε κάθε γιορτή, σε κάθε χορό, σε κάθε χαμόγελο που θα θυμίζει το πνεύμα του. Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο 14 Σεπτεμβρίου στις 14.30 στον ιερό ναό της Παναγίας της Ακαθής στη Σχοινούσα. Καλό ταξίδι!!!!»