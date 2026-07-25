Σχέδιο επίθεσης με χειροβομβίδα: Πιθανός στόχος ο Ισίδωρος Ντογιάκος - Κρατούμενος φέρεται να έδωσε την εντολή

Τον πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρο Ντογιάκο εξετάζουν οι αρχές ως έναν από τους πιθανούς στόχους της επίθεσης με χειροβομβίδα που φέρεται να οργανώθηκε με εντολή κρατουμένου από τις φυλακές Διαβατών.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, ο πρώην ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός είχε ενημερωθεί για την πιθανή απειλή και απομακρύνθηκε προληπτικά από το σπίτι του στον Βύρωνα την περασμένη Τρίτη. Επειδή ο τελικός στόχος δεν είχε εξακριβωθεί, η αστυνομία είχε προειδοποιήσει περίπου δέκα πρόσωπα και σε ορισμένες περιπτώσεις ενίσχυσε τη φύλαξή τους.

Για την υπόθεση συνελήφθη στη Γλυφάδα ένας 30χρονος Αιγύπτιος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν μία χειροβομβίδα, κινητό τηλέφωνο και περίπου 400 ευρώ. Οι αστυνομικοί τον παρακολουθούσαν έπειτα από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει επίθεση.

Η σύλληψη έγινε κοντά στο σπίτι Έλληνα που φέρεται να του παρέδωσε τη χειροβομβίδα και τα χρήματα. Ο άνδρας αναζητείται, ενώ σε έρευνα στην κατοικία του εντοπίστηκαν περίστροφο και 4.000 ευρώ.

Ως φερόμενος εντολέας εξετάζεται ένας 35χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος εκτίει ισόβια κάθειρξη στις φυλακές Διαβατών για ανθρωποκτονία. Οι αρχές εκτιμούν ότι είχε αναθέσει στον 30χρονο να εκτελέσει το χτύπημα, χωρίς όμως να του έχει ακόμη γνωστοποιήσει πού και πότε θα χρησιμοποιούσε τη χειροβομβίδα.

Ο συλληφθείς, ο οποίος δεν είχε ποινικό παρελθόν, φέρεται να υποστηρίζει ότι περίμενε νέες οδηγίες από τον κρατούμενο. Στο κινητό του βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο που εξετάζονται για να διαπιστωθεί αν απεικονίζουν πιθανούς στόχους ή σημεία της σχεδιαζόμενης επίθεσης.

Κινητό στο κελί του κρατουμένου

Έρευνα έγινε και στο κελί του 35χρονου κρατουμένου στις φυλακές Διαβατών, όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν κινητό τηλέφωνο. Η συσκευή έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να εξεταστούν οι επικοινωνίες του και να διαπιστωθεί αν υπάρχουν μηνύματα, κλήσεις ή άλλο υλικό που συνδέεται με την προετοιμασία της επίθεσης.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο Έλληνας που αναζητείται ως το πρόσωπο που φέρεται να παρέδωσε στον 30χρονο τη χειροβομβίδα και τα 400 ευρώ. Είναι ήδη γνωστός στις αρχές, καθώς πριν από περίπου δύο χρόνια είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα Ελλήνων και Αλβανών που διακινούσε ναρκωτικά.

Στην έρευνα εκείνης της υπόθεσης είχαν κατασχεθεί περίπου 17 κιλά κάνναβης και άλλες ποσότητες ναρκωτικών. Ο άνδρας είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στο σπίτι του βρέθηκαν τώρα ένα περίστροφο και 4.000 ευρώ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

Με πληροφορίες από ERT news