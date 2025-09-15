Σχέδιο «δέκα ημερών» για την αναχαίτιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα

Σε κατάσταση επιχειρησιακής ετοιμότητας τίθεται η χώρα για την αντιμετώπιση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα, έπειτα από ευρεία σύσκεψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα με περιφερειάρχες και αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, για τις επόμενες δέκα ημέρες θα εφαρμοστεί εντατικό πλάνο δράσης: κτηνίατροι του ΥΠΑΑΤ θα βρίσκονται στο πεδίο, θα πραγματοποιούνται αυξημένοι επιτόπιοι έλεγχοι, θα στηθούν σταθμοί απολύμανσης σε κομβικούς οδικούς άξονες, ενώ θα ενισχυθούν τα μέτρα βιοασφάλειας στις εκτροφές.

Ο κ. Τσιάρας προειδοποίησε ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη, καθώς η ευλογιά αποτελεί δύσκολα αντιμετωπίσιμη ζωονόσο. «Αν δεν ενισχυθούν τα μέτρα βιοασφάλειας, κινδυνεύουμε με lockdown», τόνισε, εξηγώντας ότι κάτι τέτοιο θα σήμαινε καθολική απαγόρευση μετακινήσεων αιγοπροβάτων στην επικράτεια και παραμονή τους αποκλειστικά εντός των σταυλικών εγκαταστάσεων.

Τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ είναι ανησυχητικά: τον τελευταίο χρόνο έχουν θανατωθεί πάνω από 262.000 αιγοπρόβατα, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 3% του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Μετά τη σύσκεψη, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας υπογράμμισε: «Γίνεται πόλεμος και στον πόλεμο είμαστε όλοι μαζί. Εφαρμόζουμε ένα μοντέλο που είχε επιτύχει και στην περίπτωση της πανώλης».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης σημείωσε ότι «ακόμη και οι περιοχές που δεν έχουν κρούσματα πρέπει να λάβουν μέτρα προστασίας», ενώ ο αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Γιώργος Κεφαλάς μίλησε για «έκτακτο κίνδυνο που απαιτεί συλλογική κινητοποίηση».

Το υπουργείο εκτιμά ότι η «έφοδος δέκα ημερών» θα είναι καθοριστική για τον περιορισμό της νόσου και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του κτηνοτροφικού τομέα.