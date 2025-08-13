Σφραγίστηκε γνωστό beach restaurant στη Ρόδο – Πρόστιμο 10.500€ για φοροδιαφυγή

Ακόμη μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε δημοφιλή τουριστικό προορισμό - αυτή τη φορά στη Ρόδο - εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η γνωστή επιχείρηση, που λειτουργεί σε κεντρικό σημείο της πόλης της Ρόδου, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή και δεν είχε εκδώσει 62 αποδείξεις συνολικής αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 ευρώ.

Οι παραβάσεις αφορούσαν κυρίως χρεώσεις για ομπρέλες που χρησιμοποιούνταν την ώρα του ελέγχου, με την επιχείρηση να αγνοεί κατάφωρα τις υποχρεώσεις έκδοσης αποδείξεων, παρότι βρίσκεται σε ιδιαίτερα προβεβλημένη τοποθεσία.

Η ΑΑΔΕ επέβαλε πρόστιμο 10.500 ευρώ και 48ωρη αναστολή λειτουργίας, «σφραγίζοντας» προσωρινά το κατάστημα.