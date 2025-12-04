Σφοδρή καταιγίδα τώρα στην Αττική - Η εξέλιξη της κακοκαιρίας Byron τις επόμενες ώρες

Ξεκίνησε να σφυροκοπά την Δυτική και Κεντροδυτική Αττική η κακοκαιρία «Byron» με έντονα καιρικά φαινόμενα.

Πυρήνες καταιγίδων πλήττουν το κομμάτι από το Περιστέρι μέχρι και τα Μέγαρα, ενώ από τις 17:00 δοκιμάζεται το νοτιοανατολικό κομμάτι της Αττικής.

Κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε μερικά λεπτά, με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει σημαντικά. Την ίδια ώρα, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, οι οδηγοί ταλαιπωρούνται από τη μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση παράλληλα με τα έντονα κεραυνικά επεισόδια και τον μεγάλο όγκο νερού από τη σφοδρή καταιγίδα.

Από τη συσσώρευση του νερού, αποφασίστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Παράλληλα, λόγω υπερχείλισης ρέματος διακόπηκε η κυκλοφορία ων οχημάτων στην Εθνική Οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Με ενημέρωση για την Αττική, το Meteo κάνει λόγο για σημαντικά ύψη βροχόπτωσης, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να σημειώνονται στα δυτικά τμήματα του νομού. Συγκεκριμένα στη Βλυχάδα Αττικής καταγράφηκαν 71,4 mm, στα Βίλια 67,6 mm και στη Σαλαμίνα 33,8 mm, μέχρι τις 16:00 της Πέμπτης.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας πατώντας τον ενεργό σύνδεσμο

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες

«Σίγουρα από σήμερα το απόγευμα μέχρι αύριο το πρωί πρέπει να δείξουμε την απαιτούμενη προσοχή» τονίζουν οι μετεωρολόγοι.Σύμφωνα με την προειδοποίηση της ΕΜΥ:

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και τα έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr)



Κλειστά τα σχολεία αύριο στην Αττική

Κλειστά σχολεία αύριο, Παρασκευή, στην περιφέρεια Αττικής λόγω των καιρικών φαινομένων της κακοκαιρίας Byron, όπως ανακοίνωσε σχετικά ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, και έπειτα από εκτεταμένη διαβούλευση με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Λεκανοπέδιο θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, λόγω της επερχόμενης κακοκαιρίας Byron. Κλειστά θα είναι και τα νυχτερινά σχολεία σήμερα, Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας της σχολικής κοινότητας, καθώς τα πολύ έντονα φαινόμενα που αναμένονται τα ξημερώματα και το πρωί της Παρασκευής καθιστούν τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών δυνητικά επικίνδυνες. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι αρκετές περιοχές της Αττικής συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από το κύμα κακοκαιρίας.

Κλειστά σχολεία αύριο στην Αττική: Το μήνυμα Χαρδαλιά

Σε μήνυμά του προς τους πολίτες, ο Νίκος Χαρδαλιάς ανέφερε ότι η Αττική βρίσκεται σε «Κόκκινο Συναγερμό», καθώς τα μετεωρολογικά μοντέλα δείχνουν πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις 11 το βράδυ της Πέμπτης έως τις πρώτες ώρες της Παρασκευής:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι αδιαπραγμάτευτη. Γνωρίζουμε ότι τα φαινόμενα δεν θα χτυπήσουν κάθε περιοχή το ίδιο, αλλά οφείλουμε να λειτουργούμε με τη μέγιστη δυνατή πρόνοια. Είναι μια επιλογή ευθύνης», τόνισε ο περιφερειάρχης, ευχαριστώντας γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς για την κατανόηση.

Όπως σημειώνεται, από το πρωί της Πέμπτης όλα τα μηχανήματα έργου και τα συνεργεία της Περιφέρειας βρίσκονται σε 24ωρη επιφυλακή σε κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, έτοιμα να συνδράμουν όπου χρειαστεί, σε συντονισμό με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πού αλλού κλείνουν τα σχολεία

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε μεταξύ άλλων: «αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων:

Δήμος Ταύρου

Δήμος Μοσχάτου

Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας

Δήμος Διον Ολύμπου

Δήμος Κατερίνης

Δήμος Ρόδου

Δήμος Κάσου

Δήμος Τήλου

Δήμος Σύμης

Δήμος Καστελόριζου

Δήμος Ανατολικής Μάνης

Δήμος Ευρώτα

Δήμος Μονεμβασιάς»

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα, η Περιφέρεια Αττικής, με απόφαση του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, γνωστοποίησε πως όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά, εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.