Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης με νοητική υστέρηση στη Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 16 ετών σε 44χρονο

Σε κάθειρξη 16 ετών καταδικάστηκε 44χρονος που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 14χρονης με νοητική υστέρηση.

Ο 44χρονος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης και κρίθηκε ένοχος για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο (που συμπλήρωσε τα 12 έτη).

Η υπόθεση ήρθε στην επιφάνεια τον Αύγουστο μετά από καταγγελία της μητέρας της ανήλικης. Προανακριτικά, η παθούσα είχε εξεταστεί από ειδικούς, περιγράφοντας όσα είχαν συμβεί.

Από την πλευρά του, ο 44χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου επέστρεψε στις φυλακές, όπου κρατούνταν προσωρινά μετά την απολογία του στον ανακριτή.

