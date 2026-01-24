Σέρρες: Τι υποστηρίζει η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία - Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση

Καταδικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία σε φυλάκιση 24 μηνών με αναστολή και προς χρηματική μετατροπή 10 ευρώ, η 60χρονη καθηγήτρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μητέρας 13χρονου μαθητή.

Η καθηγήτρια, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με μονωτική ταινία έναν μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια.

Σέρρες: Τι υποστηρίζει η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία

Στην απολογία της είπε ότι αυτή έβαλε τη χαρτοταινία και στη συνέχεια βγήκε έξω από την τάξη και όταν επέστρεψε, βρήκε δεμένο τον μαθητή. Η 60χρονη έχει δικαίωμα έφεσης της απόφασης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι το συμβάν πήρε μεγάλες διαστάσεις γιατί συνέβη σε μια μικρή πόλη.

Σέρρες: Η καταγγελία που αποκάλυψε την υπόθεση με την καθηγήτρια

Το περιστατικό καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών. Η μητέρα του παιδιού μίλησε στο ΕΡΤNews λέγοντας ότι έμαθε για το συμβάν από την κόρη της.

Σημειώνεται πως ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει κάνει καταγγελίες για «προβληματική συμπεριφορά» της συγκεκριμένης διευθύντριας. Η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Σερρών είχε ξεκινήσει ΕΔΕ για τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό, μετά από γρασπτές καταγγελίες μαθητών, όσο και καθηγητών.

Η 60χρονη συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, έδωσε οδηγίες στον περιφερειακό διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στον διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προβούν άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπει η εκπαιδευτική νομοθεσία.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του υπουργείου, διερευνώνται πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού, με γνώμονα την προστασία της σχολικής κοινότητας και τον σεβασμό στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ