Σέρρες: Σύλληψη διαιτητή πολεμικών τεχνών – Κατηγορείται για «φακελάκι» προκειμένου να ευνοήσει αθλητές

Διαιτητής αγώνων πολεμικών τεχνών συνελήφθη κατηγορούμενος για δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνων πανελλήνιου πρωταθλήματος νέων, στις Σέρρες.

Προηγήθηκε έρευνα από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, όπου περιήλθαν πληροφορίες, σύμφωνα με της οποίες ο διαιτητής φέρεται να ζήτησε χρηματικό ποσό, προκειμένου να επηρεάσει την εξέλιξη και το αποτέλεσμα επικείμενων αγώνων προς όφελος δύο αθλητών.

Η υπόθεση στις Σέρρες

Πηγές με γνώση της υπόθεσης αναφέρουν ότι πρόκειται για 58χρονο διαιτητή Τάε Κβον Ντο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., με την καταβολή 1.000 ευρώ, στον καθένα, πέραν της διάκρισης, οι αθλητές θα εξασφάλιζαν την ένταξή τους στην εθνική ομάδα, καθώς και μοριοδότηση για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία διακριβώθηκε - όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση - ότι στο ξενοδοχείο όπου θα διέμενε ο συγκεκριμένος διαιτητής απεστάλη ταχυδρομικό δέμα με παραλήπτη τον ίδιο, το οποίο περιείχε, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος, ο 58χρονος συνελήφθη μετά την παραλαβή του δέματος.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.