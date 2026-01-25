Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία - Εκκρεμούσαν κι άλλες καταγγελίες

Σε αναστολή καθηκόντων τίθεται η καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με μονωτική ταινία έναν μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, με δυνατότητα έφεσης. Εις βάρος της έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το υπουργείο Παιδείας.

Συχνά φαίνεται πως ήταν τα παράπονα μαθητών και γονέων για την καθηγήτρια και διευθύντρια σχολείου στο Νέο Σούλι Σερρών, η οποία συνελήφθη και δικάστηκε μετά την καταγγελία ότι έκλεισε με χαρτοταινία το στόμα μαθητή και ζήτησε να τον δέσουν.

Σέρρες: Τα παράπονα για την καθηγήτρια

Για το ζήτημα, μετά και τις αλεπάλληλες κατηγορίες, πραγματοποιήθηκε στο παρελθόν και σύσκεψη στον Δήμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί καθηγητές είχαν αρνηθεί να διδάξουν στο συγκεκριμένο σχολείο, εξαιτίας των καταγγελιών.

Μαρτυρίες λένε ακόμη ότι κάποιοι μαθητές ζήτησαν την βοήθεια ψυχολόγου εξαιτίας της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης καθηγήτριας και διευθύντριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καθηγήτρια χαρακτηριζόταν ως ικανή στη δουλειά της, τα τελευταία τρία χρόνια όμως, υπήρχαν παράπονα για την συμπεριφορά της προς τους μαθητές. Πριν τις γιορτές, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και καθηγητές του σχολείου, είχαν κάνει έγγραφη καταγγελία, η οποία οδήγησε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ίδια στην απολογία της υποστήριξε ότι το συμβάν έγινε ως αστείο και χρησιμοποιήθηκε ως διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης και παιχνίδι.

«Προσπαθούσα να είναι τα μαθήματα συμμετοχικά, διαδραστικά, να είναι ενδιαφέροντα, σαν ένα παιχνίδι. Είπα στην αδερφή του, ότι εν είδει αστεϊσμού, θα κλείσω το στόμα του. Βγήκα έξω για λίγο και, όταν επέστρεψα, τον βρήκα με τα χέρια του δεμένα», δήλωσε η κατηγορούμενη εκπαιδευτικός.

«Νοιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου, το μόνο που θέλω είναι να ακούτε τα παιδιά σας», τόνισε η μητέρα του μαθητή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ