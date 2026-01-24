Σέρρες: «Πάσχει εδώ και χρόνια από ψυχικά προβλήματα, ζω στο υπόγειο» λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το περιστατικό με καθηγήτρια σε Γυμνάσιο στις Σέρρες, που είναι και διευθύντρια του σχολείου, η οποία κατηγορείται πως φίμωσε μαθητή με χαρτοταινία.

«Το παιδί έμεινε έτσι για όλη τη διδακτική ώρα αγχωμένος, τρομοκρατημένος και τον βρήκε στη συνέχεια η φιλόλογός του η οποία του έλυσε τα χέρια. Όλο αυτό θεωρήθηκε ως μία πλάκα», λέει η μητέρα του παιδιού.

Σέρρες: Τι υποστήριξε η καθηγήτρια

Η 60χρονη διευθύντρια, μάλιστα, φέρεται να ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του μαθητή να τον φιμώσει και όταν εκείνη αρνήθηκε, το έπραξε η ίδια, επιχειρώντας να υποβαθμίσει το περιστατικό.

«Λέω στην αδελφή του ''μου επιτρέπεις να βάλω μια ταινία για να μη μιλάει;'' Γελούσαμε. Πάω, παίρνω την ταινία και του τη βάζω στο στόμα για πλάκα. Για να συνεχίσουμε το μάθημα. Στο μεσοδιάστημα εγώ βγήκα έξω να πάρω ένα μαρκαδόρο και όταν γύρισα ήταν δεμένα τα χέρια του. Δεν τους είπα εγώ να τον δέσουν. Δεν έδειξε ότι δυσανασχετούσε», υποστήριξε.

Η διευθύντρια, ωστόσο, επανήλθε απειλητικά. «Την επόμενη ημέρα αυτό που είπε στο παιδί ήταν ''σήμερα έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφικτά’''», πρόσθεσε η μητέρα του παιδιού.

Η 60χρονη εκπαιδευτικός συνελήφθη και το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Χωρίς κανένα ίχνος μεταμέλειας, η καθηγήτρια υποστήριξε ότι δεν φίμωσε το παιδί, ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση των μαθητών και ότι τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα πράγματα, όπως αναφέρει το Mega.

«Περίπου 10 λεπτά ήταν το παιδί με την ταινία στο στόμα. Δεν το φίμωσα. Δεν πήρα την ταινία να του τη βάλω γύρω γύρω από το στόμα. Ήταν μια συμβολική κίνηση επειδή δεν μπορούσα να συνεχίσω το μάθημα. Με την συναίνεση των μαθητών το έκανα. Ρώτησα και είπα ”θέλετε να το κάνουμε αυτό;”. Να βάλω την ταινία στο στόμα του. Δεν φαντάστηκα ότι θα τους ενοχλήσει. Γιατί τα παιδιά κάνουν πολύ χειρότερα. Αν έβλεπα να δυσανασχετεί και να μη γελάει δεν θα το έκανα».

Εκκρεμούσε ΕΔΕ σε βάρος της καθηγήτριας για προηγούμενα περιστατικά με μαθητές

Το παιδί απελευθερώθηκε από τη φιλόλογο, που μπήκε στην τάξη και τον βρήκε σε αυτήν την κατάσταση.

«Είδα το παιδί στο τελευταίο θρανίο με τα χέρια δεμένα. Τον πλησίασα και μου είπε ότι το έκανε η διευθύντρια, το ίδιο είπαν και άλλα παιδιά. Του έλυσα τα χέρια και μετά συνέχισα το μάθημα», είπε η καθηγήτρια που τον έλυσε.

Τo συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι το μοναδικό, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γονέων, που έχει καταγραφεί καθώς στο παρελθόν οι γονείς έχουν απευθυνθεί αρκετές φορές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τη συμπεριφορά της διευθύντριας.

Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως εκκρεμούσε ΕΔΕ σε βάρος της για προηγούμενα περιστατικά με μαθητές ενώ υπήρχαν και καταγγελίες εναντίον της πως έφευγαν καθηγητές από το σχολείο εξαιτίας της.

Μετά τα όσα συνέβησαν η καθηγήτρια τέθηκε εκτός σχολείου. Η μητέρα του μαθητή, μετά τη δικαστική απόφαση, νιώθει δικαιωμένη.

Σέρρες: «Πάσχει εδώ και χρόνια από ψυχικά προβλήματα, ζω στο υπόγειο» λέει ο σύζυγος της καθηγήτριας

Ο σύζυγος της καθηγήτριας και διευθύντριας του Γυμνασίου, μιλώντας στις «Εξελίξεις Τώρα» αναφέρει πως η σύζυγός του πάσχει από ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια.

«Η γυναίκα μου πάσχει, έχει ψυχικά προβλήματα εδώ και χρόνια. Δεν μου είπε απολύτως τίποτα, ούτε την είδα, ούτε κατάλαβα ότι έφυγε γιατί εγώ επειδή δεν αντέχω ζω απομονωμένος στο υπόγειο του σπιτιού μου. Δεν κατάλαβα καν ότι ήρθαν και την πήραν. Το έμαθα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σήμερα το μεσημέρι. Μάλιστα έχει πεθάνει ο αδελφός μου και ανέβαλα να πάω και στην κηδεία του στην Καρδίτσα» είπε αρχικά.

Και συνέχισε: «Η γυναίκα μου πάσχει, η διεύθυνση τα ξέρει, από σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας. Δεν καταλογίζω ευθύνη γι’ αυτά που μου κάνει όλη μέρα , φταίει η αρρώστια της. Αρνείται να πάει στον ψυχίατρο. Την έχω πάει 15 φορές στον ψυχίατρο και αρνείται. Έπαιρνε τα φάρμακά της 16 χρόνια. Το 2022 τα έκοψε και έκτοτε το χάος. Δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο την Αστυνομία για το bullying που δέχομαι γιατί αντιδράει ο γιος μου, ο οποίος πάσχει από τα ίδια προβλήματα. ''Μπήκατε'' σε ένα δράμα μέσα. Το περίμενα να συμβεί ανά πάσα στιγμή και απορώ πώς άργησε και τόσο».