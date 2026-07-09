Σέρρες: Νοσοκομείο παρουσίασε λάθος σορό σε οικογένεια

Μία οικογένεια κλήθηκε να παραλάβει τον νεκρό συγγενή της, αλλά κατέληξε να της παρουσιάζεται λάθος σορός, στις Σέρρες.

Η κόρη του νεκρού όταν της έδειξαν τη σορό στο νεκροτομείο, σοκαρισμένη τους είπε ότι αυτός δεν είναι ο πατέρας της.

Ειδοποίησε την αστυνομία, υπέβαλε μήνυση ενώ ο δικηγόρος της θα ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια εκταφής νεκρού που κηδεύτηκε στη Ξάνθη, σε μουσουλμανικό νεκροταφείο και η οικογένεια έχει βάσιμες υποψίες ότι είναι ο δικός τους άνθρωπος.

Η διοίκηση του νοσοκομείου διέταξε Κατεπείγουσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για να αποδοθούν ευθύνες στους υπεύθυνους αυτού του τραγικού περιστατικού.

Τι ανέφερε το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου:

«Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών στις 06/07/2026 στις 17:22 μ.μ απεβίωσε στην Παθολογική κλινική του Νοσοκομείου ο ασθενής με αρχικά Β.Λ. κάτοικος Σερρών ετών 86. Στις 06/07/2026 και στις 01:44 π.μ απεβίωσε στη ΜΕΘ του Νοσοκομείου ο ασθενής Ι.Μ. κάτοικος Ξάνθης ετών 79. Οι συγγενείς του αποβιώσαντος Ι.Μ. προσήλθαν, έκαναν αναγνώριση αυτού και παρέλαβαν τον νεκρό στις 07/07/2026 και ώρα 11:00. Το απόγευμα στις 08-07-2026 προσήλθαν συγγενείς του Β.Λ για να παραλάβουν τη σορό και κατά τη διαδικασία αναγνώρισης και παραλαβής της δεν αναγνώρισαν σε αυτή το συγγενή τους. Επικοινωνήσαμε με τους συγγενείς του νεκρού από την Ξάνθη οι οποίοι αρχικά επέμεναν ότι αναγνώρισαν στον νεκρό το συγγενή τους, του οποίου εν τω μεταξύ έγινε η ταφή του στις 08-07- 2026. Επίσης τους ζητήσαμε να προσέλθουν στο Νοσοκομείο και να κάνουν εκ νέου αναγνώριση της σορού που παραμένει στο Νοσοκομείο».

Με πληροφορίες από ΕΡΤNews