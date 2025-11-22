Σέρρες: Νεκρός ο κυνηγός που αγνοούνταν - Βρέθηκε κοντά σε μαντρί

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 86χρονου κυνηγού ο οποίος αγνοούνταν από το μεσημέρι της Παρασκευής σε ορεινή περιοχή στο Καλόκαστρο του Δήμου Ηράκλειας στις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 86χρονος εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, νεκρός σε δύσβατη περιοχή στο Κεφαλοχώρι στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία κοντά σε ένα μαντρί. Έπειτα, ακολούθησε η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του.

Σέρρες: Το χρονικό της τραγικής εξαφάνισης

Ο 86χρονος είχε πάει με το μηχανάκι του, όπως το συνήθιζε, από το πρωί της Παρασκευής για κυνήγι στην ευρύτερη περιοχή του Καλοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας.

Από εκείνη την στιγμή δεν είχε δώσει σημεία ζωής με αποτέλεσμα η οικογένεια του να ειδοποιήσει άμεσα τις Αρχές.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του από άνδρες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής. Στις κλήσεις που γίνονταν στο κινητό του, η συσκευή φαινόταν να λειτουργεί.

Οι έρευνες σταμάτησαν όταν έπεσε το σκοτάδι και ξεκίνησαν το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας και με τη συνδρομή εθελοντών διασωστών του ΟΦΚΑΘ με πεζοπόρο τμήμα και drone.

Στις έρευνες συμμετείχαν και οι Ομοσπονδιακοί θηροφύλακες της Κ.Ο.Μ.Α.Θ. καθώς και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Σερρών.