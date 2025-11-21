Σέρρες: Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό αγνοούμενου κυνηγού στο Καλόκαστρο

Ηλικιωμένος κυνηγός αγνοείται στο Καλόκαστρο στις Σέρρες.

Η επιχείρηση του εντοπισμού του στον Δήμο Ηράκλειας δεν απέδωσε και οι προσπάθειες γίνονται εντονότερες, έπειτα από έκκληση της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 85χρονος έφυγε με το μηχανάκι το πρωί για κυνήγι χωρίς όμως να έχει γυρίσει έως το μεσημέρι, την ώρα που συνήθως επέστρεφε.

Ο γιος του απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας και άμεσα ξεκίνησαν οι έρευνες από Αστυνομία, Πυροσβεστική και εθελοντές κατοίκους της περιοχής.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 21 Νοεμβρίου και αναμένεται να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί το πρωί του Σαββάτου με το πρώτο φως.