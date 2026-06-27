Σέρρες: Κάθειρξη 10 ετών στον 16χρονο για τη δολοφονία του 17χρονου

Ένοχος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κρίθηκε από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων, ο 16χρονος κατηγορούμενος σχετικά με τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες.

Το περιστατικό στις Σέρρες είχε εκτυλιχθεί τις παραμονές των Θεοφανείων του 2026, ενώ από τη νεκροψία-νεκροτομή που διενεργήθηκε στη σορό του 17χρονου είχε προκύψει ότι ο θάνατός του προήλθε από τον άγριο ξυλοδαρμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, στον 16χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, που είναι η μέγιστη των ποινών. Νωρίτερα, η εισαγγελέας είχε ζητήσει την ενοχή του κατηγορουμένου για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες: Τι προέκυψε από τη νεκροψία

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα. Η ιατροδικαστής φέρεται, μεταξύ άλλων, να κατέγραψε στα συμπεράσματά της κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού.

Επιπλέον, διαπίστωσε εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα, με τα εξωτερικά τραύματα να ανέρχονται περίπου σε τριάντα.

Στην απολογία του ενώπιον της ανακρίτριας, ο 16χρονος κατηγορούμενος είχε παραδεχθεί ότι κατάφερε «δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά» στο θύμα, έπειτα από καβγά που προηγήθηκε, με αφορμή μία κοπέλα. Ο ίδιος διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και κρατείται προσωρινά σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Από την πλευρά τους, οι γονείς του 17χρονου, μέσω των συνηγόρων τους, έχουν διατυπώσει ανοιχτά τη θέση περί εμπλοκής κι άλλων δραστών στην υπόθεση.

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