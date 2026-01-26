Σέρρες: «Χρειάζεται βοήθεια, όχι τιμωρία» - Οι δηλώσεις του πατέρα του 13χρονου για την καθηγήτρια

Την ανάγκη παροχής ψυχολογικής βοήθειας στην καθηγήτρια που φίμωσε 13χρονο μαθητή σε Γυμνάσιο των Σερρών επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πατέρας του παιδιού.

Υπενθυμίζεται πως η εκπαιδευτικός και διευθύντρια του σχολείου έκλεισε το στόμα του μαθητή με μονωτική ταινία και στη συνέχεια ζήτησε από συμμαθητή του να του δέσει τα χέρια.

«Πιστεύω θα επιμεληθούν οι Αρχές με βάση όλα τα στοιχεία που έχουν πλέον στα χέρια τους, με κυριότερη την ομολογία του συζύγου της, ότι υπάρχει ένα άτομο ψυχικά διαταραγμένο στο σπίτι του, μαζί με τον γιο τους», δήλωσε ο πατέρας του 13χρονου μαθητή, Βασίλης Αναστασιάδης.

Ερωτηθείς για τυχόν παλαιότερες καταγγελίες εις βάρος της καθηγήτριας απάντησε: «Έχουν γίνει καταγγελίες και από συλλόγους. Η ευθύνη πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρμόδιων υπηρεσιών, τόσο για το οικογενειακό ζήτημα, το οποίο δεν μπορεί να παραβλεφθεί, όσο και για το ζήτημα να διευθύνει μια σχολική μονάδα».

Ο ίδιος ανέφερε πως η καθηγήτρια έχει αναλάβει διευθυντική θέση τα τελευταία 7-8 χρόνια, με τα τρία τελευταία να έχουν αυξηθεί τα περιστατικά εις βάρος της. «Και το επιβεβαιώνει ο σύζυγός της καθώς είπε πως τα τελευταία τρία χρόνια είχε κόψει από μόνη της τη φαρμακευτική αγωγή», επεσήμανε ο κ. Αναστασιάδης.

«Χρειάζεται βοήθεια, όχι τιμωρία», τόνισε ο ίδιος. «Πρέπει να βοηθηθεί και η ίδια και η οικογένειά της και επιτέλους οι αρμόδιοι να ασχολούνται σοβαρά με τις περιπτώσεις των στελεχών», κατέληξε.

Σέρρες: Ένορκη Διοικητική Εξέταση και αναστολή καθηκόντων

Το δικαστήριο επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, με δυνατότητα έφεσης στην καθηγήτρια. Παράλληλα, εις βάρος της έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το υπουργείο Παιδείας ενώ έχει τεθεί και σε διαθεσιμότητα.

Την ίδια ώρα, οι γονείς μαθητών του σχολείου ζητούν την απομάκρυνσή της, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν και στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά της. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιβεβαιώνει ότι πριν από τα Χριστούγεννα είχαν κατατεθεί δύο επίσημες έγγραφες καταγγελίες, τόσο από γονείς όσο και από συναδέλφους της.

Μαθητές φέρονται να έχουν περιγράψει στους γονείς τους και άλλα περιστατικά ακραίας συμπεριφοράς, τα οποία είχαν φτάσει μέχρι και στον δήμο, οδηγώντας μάλιστα τον δήμαρχο στη σύγκληση έκτακτης σύσκεψης.

Η μητέρα του 13χρονου δήλωσε ότι αισθάνεται δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου και κάλεσε τους γονείς να δίνουν προσοχή σε όσα τους λένε τα παιδιά τους.

Όπως περιέγραψε, ενημερώθηκε για το περιστατικό από τα δίδυμα παιδιά της επιστρέφοντας από το φροντιστήριο. Σύμφωνα με όσα της μετέφεραν, το παιδί παρέμεινε δεμένο και φιμωμένο μέχρι το τέλος του μαθήματος, εμφανώς τρομοκρατημένο, μέχρι που άλλη καθηγήτρια τού έλυσε τα χέρια.

«Συμβολικό αστείο»

Στην απολογία της η καθηγήτρια είπε ότι ήταν ένα «συμβολικό αστείο» και ότι δεν περίμενε να πάρει τέτοια έκταση το γεγονός. Η εκπαιδευτικός, σύμφωνα με τη μητέρα του 13χρονου, επανήλθε την επόμενη ημέρα.

«Την επόμενη μέρα αυτό που είπε στο παιδί ήταν "έχω φέρει μεγαλύτερη ταινία για να σε δέσω πιο σφιχτά"», σημείωσε η μητέρα,όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ο συνήγορος της εκπαιδευτικού έκανε λόγο για υπερβολική δημοσιότητα, υποστηρίζοντας ότι σε μια μεγαλύτερη πόλη το περιστατικό δεν θα είχε πάρει τέτοια έκταση.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει επίσης καταγγείλει τη διευθύντρια για «προβληματικές συμπεριφορές», ενώ το υπουργείο Παιδείας διέταξε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης για την υπόθεση.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας δήλωσε ότι η πολιτική ηγεσία είναι αμείλικτη απέναντι σε συμπεριφορές εκπαιδευτικών που πλήττουν τα παιδιά και την κοινωνία.