Φωτιά τώρα στην Οινούσσα Σερρών – Ήχησε το 112

Φωτιά καίει τώρα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην Οινούσσα, στις Σέρρες, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:30 και λόγω της εγγύτητάς της στον οικισμό, εστάλη στις 15:13 μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της Οινούσσας, με οδηγία να απομακρυνθούν προς το Νέο Σούλι Σερρών.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Οινούσσα Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην αγροτοδασική φωτιά στην Οινούσσα, η οποία εξελίσσεται κοντά στα όρια του ομώνυμου οικισμού.

Στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες, με τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συνδράμουν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού.

Στην περιοχή μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Σερρών, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική #πυρκαγιά στην Οινούσσα Σερρών και επιχειρούν 75 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ