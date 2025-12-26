Σέρρες: Εντοπίστηκε παρατημένο όχημα - Ερευνάται αν ανήκει στον αγνοούμενο διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων

Άκαρπες παραμένουν οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων που αγνοείται, στις Σέρρες.

Στην κορυφογραμμή του Μπέλλες στο φυλάκιο Παπαδοπούλα εντοπίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/12) αυτοκίνητο που ερευνάται αν ανήκει στον διοικητή, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης.

Ερευνάται το ενδεχόμενο να ανήκει στον πυροσβέστη που χάθηκε στις Σέρρες

Το αυτοκίνητο, που είναι ακινητοποιημένο στα χιόνια, εντοπίστηκε από κυνηγούς, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα του αυτοκινήτου, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου.

Στο σημείο θα μεταβεί κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, για να διαπιστώσει αν το αυτοκίνητο ανήκει όντως στον αγνοούμενο, αναφέρει η ΕΡΤ.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος έφυγε από το σπίτι του, όπου διαμένει με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του, προς άγνωστη κατεύθυνση χωρίς το κινητό του και τις τραπεζικές του κάρτες.

Ωστόσο, φορούσε ένα smartwatch στο χέρι, το οποίο ίσως βοηθήσει στον εντοπισμό του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ