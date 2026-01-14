Σέρρες: Ελέγχεται DNA από τα ρούχα του 17χρονου για την εμπλοκή δεύτερου ατόμου στη δολοφονία

Παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα στην υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού και τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, με τις αρχές να εξετάζουν την εμπλοκή και άλλου ή άλλων ατόμων στο μοιραίο περιστατικό.

Όπως έγινε γνωστό, στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών έχουν σταλεί δείγματα DNA από τα ρούχα και τα νύχια του 17χρονου προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό και άλλου ατόμου.

Τι φαίνεται να ερευνούν οι αρχές στις Σέρρες

Γίνεται λόγος για ιδιαίτερα σφοδρά και εκτεταμένα χτυπήματα στο σώμα του θύματος, πληροφορία η οποία συνηγορεί υπέρ της θεωρίας να υπάρχουν και άλλα άτομα που ενεπλάκησαν στον ξυλοδαρμό του 17χρονου.

Όπως ανέφερε ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, η άρση του απορρήτου και οι επαφές του φερόμενου δράστη με άλλα άτομα, θα αναδείξουν περισσότερες πληροφορίες.

Χαρακτηριστικά τόνισε ότι η σωματοδομή του κατηγορούμενου δεν δικαιολογεί την έκταση των χτυπημάτων που εντοπίστηκαν στον 17χρονο, κάτι που «δείχνει» έτερους εμπλεκόμενους.

Ο ίδιος θεωρεί ότι ενδεχομένως υπήρξε ραντεβού για να λυθούν διαφορές ή τον ακολούθησαν. Παράλληλα, τόνισε ότι η έλλειψη βιντεοληπτικού υλικού δεν διευκολύνει την υπόθεση.

Επιπλέον, το γεγονός ότι λόγω χειμώνα οι γείτονες δεν είχαν ανοιχτά παράθυρα ώστε να ακούσουν κάτι και να μπορέσουν να παράσχουν επιπλέον πληροφορίες, δεν συμβάλλει στην εξέλιξη της έρευνας.