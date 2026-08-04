Σέρρες: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος 68χρονου - Τι εντόπισε η έρευνα

Νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές σχετικά με τον θάνατο 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θανατός του οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια.

Ο θάνατος 68χρονου στις Σέρρες

Ο άνδρας, ο οποίος ζούσε μόνος, βρέθηκε από τον γιο του, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 68χρονος έφερε τραύματα από θλων όργανο, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στον θάνατό του.

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες ημέρες πριν.

Κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών αναμένεται να πραγματοποιήσει νέα αυτοψία στην οικία, με στόχο τη συλλογή πειστηρίων, γενετικού υλικού και αποτυπωμάτων. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ