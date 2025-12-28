Σέρρες: «Δυστυχώς τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά» - Άκαρπες οι έρευνες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου διοικητή

Συνεχίζονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, στις Σέρρες.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα είναι άκαρπες, καθώς δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του 45χρονου που αγνοείται από το πρωί της Τρίτης, όταν και έφυγε από το σπίτι του στις Σέρρες και δεν επέστρεψε ποτέ.

Ο πρόεδρος του ΟΦΚΑΘ ( Ορειβατικού Φυσιολατρικού Κατασκηνωτικού Αθλητικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης», Χρήστος Ράμος, προχώρησε σε ανακοίνωση στα social media σχετικά με την πορεία των ερευνών στο όρος Μπέλλες, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τα σημεία, επισημαίνοντας την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, το Σάββατο συμμετείχαν στις έρευνες οκτώ μέλη του ΟΦΚΑΘ , δύο ομάδες της ΕΜΑΚ, δυνάμεις της ΕΜΟΔΕ, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών, καθώς και η Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή.

Παράλληλα, στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν τρία drones, θερμική κάμερα και οχήματα 4×4.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, σήμερα μάλιστα ξεκινά η επέκταση των ερευνών στο όρος Κρούσσια, καθώς και στην περιοχή της λίμνης Κερκίνης, στο πλαίσιο της προσπάθειας να εξαντληθεί κάθε πιθανό σενάριο.

Τέλος, στην ανακοίνωση, ο κ. Ράμος απευθύνει θερμή παράκληση προς το κοινό να αγνοεί ανακριβείς ή ανυπόστατες πληροφορίες που διακινούνται σε διάφορες ιστοσελίδες, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους σχόλια προκαλούν μόνο πόνο και σύγχυση, πρώτα απ’ όλα στην οικογένεια του αγνοούμενου και στη συνέχεια σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.