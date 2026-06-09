Σέρρες: Διέρρηξαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Άγνωστοι διέρρηξαν και προκάλεσαν ζημιές στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Σερρών.

Η διάρρηξη έγινε «το προηγούμενο 24ωρο», σύμφωνα με χθεσινή ανάρτηση του Δήμου Σερρών και ερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές.

Κλιμάκια του Δήμου προχώρησαν στην αυτοψία του χώρου και στην καταγραφή των ζημιών, ενώ παράλληλα δρομολογούνται οι απαραίτητες εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση, εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί με στόχο τον εντοπισμό των υπευθύνων.

Η δήμαρχος Σερρών, Βαρβάρα Μητλιάγκα, δήλωσε: «Η επίθεση στο Μουσείο πλήττει τη δημόσια περιουσία και τον πολιτιστικό χαρακτήρα της πόλης μας. Οι υπηρεσίες του Δήμου εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση των ζημιών και δε θα επιτρέψουμε τέτοιες ενέργειες να υπονομεύσουν το έργο μας».

Από τη δημοτική αρχή επισημαίνεται ότι η προστασία των δημοτικών υποδομών και των πολιτιστικών χώρων αποτελεί προτεραιότητα, ενώ καταδικάζεται κάθε ενέργεια που προκαλεί φθορές στη δημόσια περιουσία.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Δήμου Σερρών:

«Δήμος Σερρών: Άγνωστοι διέρρηξαν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και προκάλεσαν φθορές

Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών διέρρηξαν άγνωστοι το προηγούμενο 24ωρο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, οι δράστες έσπασαν το παράθυρο στο πίσω μέρος του κτηρίου και επιχείρησαν να εισέλθουν στο χώρο του μουσείου, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν. Στη συνέχεια, προχώρησαν στην παραβίαση της κεντρικής εισόδου, σπάζοντας την κλειδαριά και με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν και μπήκαν.

Οι διαρρήκτες προκάλεσαν φθορές στις εγκαταστάσεις, ξηλώνοντας τα καλώδια από το σύστημα κλιματισμού για να αφαιρέσουν το χαλκό. Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διερευνούν την υπόθεση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Αμέσως οι υπηρεσίες του Δήμου Σερρών προχώρησαν στην καταγραφή των ζημιών και στις απαραίτητες ενέργειες, για την άμεση αποκατάσταση των φθορών, ώστε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Η Δήμαρχος Σερρών Βαρβάρα Μητλιάγκα, με δήλωσή της, καταδικάζει το συμβάν δηλώντας τα εξής: ''Η διάρρηξη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Σερρών αποτελεί μία απαράδεκτη πράξη που στρέφεται κατά της δημόσιας περιουσίας. Δεν θα επιτρέψουμε τέτοιες ενέργειες να υπονομεύουν το έργο και την προσπάθεια που καταβάλλεται από τη δημοτική αρχή, για τη διατήρηση και την ανάδειξη των χώρων πολιτισμού του Δήμου μας''».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Φράκτης έκρυβε 3.000 αρχαία ασημένια νομίσματα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ Αυτόν τον Ιούνιο, οι εκθέσεις στην Αθήνα αξίζουν φουλ



