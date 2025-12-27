Σέρρες: Δεν ανήκει στον αγνοούμενο διοικητή το παρατημένο ΙΧ στο όρος Μπέλλες - Κανένα ίχνος του μέχρι σήμερα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου διοικητή του πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Ποροΐων, στις Σέρρες.

Τα ίχνη του 45χρονου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης, όταν έφυγε από το σπίτι του στις Σέρρες και έκτοτε σήμανε συναγερμός για την εξαφάνισή του.

Σύμφωνα μάλιστα με τις νεότερες πληροφορίες για την υπόθεση, το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στο όρος Μπέλλες, στο φυλάκιο Παπαδοπούλα το βράδυ της Παρασκευής από Βούλγαρους κυνηγούς, δεν ανήκει σε εκείνον.

Το αυτοκίνητο βρέθηκε ακινητοποιημένο στα χιόνια, λίγα χιλιόμετρα από εκεί που είχε βρεθεί και το εξάρτημα του αυτοκινήτου, το οποίο ταίριαζε στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου.

Όμως λόγω της ομίχλης, το κλιμάκιο της πυροσβεστικής που προσπάθησε να προσεγγίσει το σημείο μετά την πληροφορία, δεν τα κατάφερε.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε εκ νέου προσπάθεια και διαπιστώθηκε ότι δεν ανήκει στον αγνοούμενο πυροσβέστη, αλλά βρίσκεται εδώ και καιρό στο σημείο παρατημένο από διακινητή μεταναστών.

Στην εκτεταμένη επιχείρηση εντοπισμού του, συμμετέχουν πυροσβέστες, ειδικά κλιμάκια της ΕΜΑΚ, εθελοντές πυροσβέστες, αστυνομικοί, ενώ επίσης έχουν πάρει μέρος εθελοντές του ΟΦΚΑΘ, υπό τον πρόεδρό του Χρήστο Ράμο, της ΕΠΟΜΕΑ Σιντικής, της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σιντικής, του Κυνηγετικού Συλλόγου Ροδόπολης, καθώς και ομάδα 4Χ4.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο νέο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.