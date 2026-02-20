Σέρρες: Βίντεο-ντοκουμέντο από τις τελευταίες κινήσεις του 17χρονου

Βίντεο-ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο εικονίζεται ο αδικοχαμένος 17χρονος από τις Σέρρες, στις τελευταίες του στιγμές, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό του.

Στο βίντεο διακρίνεται ο 16χρονος κατηγορούμενος να πλησιάζει στην πλατεία των Σερρών μαζί με δύο φίλους του, ενώ λίγο αργότερα το θύμα καταφεύγει σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών.

Ο ανήλικος δράστης διώκεται για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, και κρατείται προσωρινά σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Το τελευταίο βίντεο του 17χρονου στις Σέρρες

Ο 17χρονος στο βίντεο που δημοσιοποίησε το MEGA, φορούσε κουκούλα και κρατούσε το πρόσωπό του, προσπαθώντας να περάσει απαρατήρητος. Χωρίς να απευθυνθεί σε κανέναν, εισήλθε στο πρακτορείο και κατευθύνθηκε στην τουαλέτα στο βάθος.

Σύμφωνα με περιγραφές, παρέμεινε εκεί περίπου 20 λεπτά, πριν φύγει κρατώντας το σαγόνι του και επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο της παρέας του για να επιστρέψει σπίτι. Λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ιατροδικαστική έκθεση σχετικά με τον θάνατο του 17χρονου, ο οποίος φαίνεται πως φέρει περισσότερα από τρίαντα τραύματα.

Από τη νεκροψία - νεκροτομή φαίνεται να προέκυψαν ευρήματα που συνάδουν με ξυλοδαρμό, όπως θλαστικές κακώσεις στο κεφάλι, στον κορμό και στα άκρα. Η ιατροδικαστής φέρεται, μεταξύ άλλων, να κατέγραψε στα συμπεράσματά της κατάγματα στο κρανίο και στα πλευρά, ρήξη σπλήνας και θλάση νεφρού.

Επιπλέον, διαπίστωσε εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, καθώς και στα άνω και κάτω άκρα, με τα εξωτερικά τραύματα να ανέρχονται περίπου σε τριάντα.

Οι γονείς του 17χρονου, μέσω των συνηγόρων τους, έχουν διατυπώσει ανοιχτά τη θέση περί εμπλοκής κι άλλων δραστών στην υπόθεση.