Σέρρες: 26χρονη τραυμάτισε με μαχαίρι τη 23χρονη συγκάτοικό της

Στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών, με θλαστικό τραύμα στο μηρό, διακομίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (26/3) μία 23χρονη μετά από επίθεση που δέχθηκε με αιχμηρό αντικείμενο από τη 26χρονη συγκάτοικό της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών το μεσημέρι μία 26χρονη τηλεφώνησε στην Αστυνομία και είπε, ότι τραυμάτισε την 23χρονη συγκάτοικό της.

Στο διαμέρισμα έφτασε πρώτος ο διασώστης του ΕΚΑΒ με τη μηχανή ταχείας ανταπόκρισης, όπου διαπίστωσε ότι η 23χρονη είχε θλαστικό τραύμα στον μηρό από αιχμηρό αντικείμενο -πιθανόν από μαχαίρι- και της έδωσε τις πρώτες βοήθειες

Στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών με την κατάσταση της υγείας της να μην εμπνέει ανησυχία. Η 26χρονη συνελήφθη και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

