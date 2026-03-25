Σεισμός τώρα στο Άγιο Όρος

Σεισμός τώρα καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) στο Άγιο Όρος, με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου να κάνει λόγο για δόνηση 4,9 Ρίχτερ.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, στην αναθεωρημένη λύση του, αναφέρει πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,1 Ρίχτερ με επίκεντρο το Άγιο Όρος.

Το εστιακό βάθος του σεισμού στη Βόρεια Ελλάδα υπολογίζεται στα 10,6 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα δυτικά, βορειοδυτικά των Καρυών Αγίου Όρους.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές σε κτίρια, ενώ μετά τον σεισμό των 4,9 Ρίχτερ, ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους 2,8, 3,3 και 3,3 αντίστοιχα.