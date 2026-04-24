Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη: Είχε διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός

Σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου στις 6.20 το πρωί στην Κρήτη.

Το επίκεντρο ήταν επτά χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 9,7 χιλιομέτρων.

Για τον σεισμό μίλησε στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις», o πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως δήλωσε: «Έχουμε έναν σεισμό νότια του Λασιθίου. Το πρώτο μέγεθος είναι 5,5 στον θαλάσσιο χώρο στα 5 χιλιόμετρα βάθος. Δεν έχουμε ακόμα δει τα ακριβή στοιχεία του σεισμού γιατί είναι το αυτόματο σύστημα».

«Θεωρώ ότι είναι ένας σεισμός ο οποίος θα έγινε αντιληπτός σε μεγάλο εύρος και στην Κρήτη και στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αλλά περισσότερα στοιχεία αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Περιμένουμε ουσιαστικά τις καταγραφές για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε την όλη κατάσταση» συνέχισε.

«Είναι κοντά στη Χέρσο, πρέπει να έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε όλο το Λασίθι και στην υπόλοιπη Κρήτη. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται το ακριβές μέγεθος και η ακριβής θέση, στα 5 χιλιόμετρα είναι επιφανειακός ο σεισμός, αλλά τα επιμέρους στοιχεία και τα ακριβή στοιχεία θα τα ξέρουμε σε λίγη ώρα» εξήγησε.

Σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Κρήτη: Μεγάλη ακολουθία από μετασεισμούς

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, λίγα μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που ξύπνησε τους κατοίκους δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «ήταν αισθητός ο σεισμός σε όλη την Ανατολική Κρήτη. Ήδη έχουμε επικοινωνήσει με τον Δήμο Ιεράπετρας μιας που το εστιακό σημείο ήταν νότια του Δήμου της Ιεράπετρας».

«Είμαστε σε αναμονή για να δούμε αν υπάρχουν θέματα, προβλήματα και ζητήματα. Έχουμε ήδη βάλει σε ετοιμότητα την πολιτική προστασία της Περιφερειακής Ενότητας, οπότε είμαστε σε αναμονή για τις εξελίξεις. Είχε διάρκεια, είμαστε συνηθισμένοι στους σεισμούς γενικότερα και εμπιστευόμαστε όλους τους κανόνες δόμησης που υπάρχουν» συμπλήρωσε.

Και πρόσθεσε: «Όμως υπάρχουν και περιοχές με σπίτια παλαιότερα, όπου σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Είναι λίγο κάτω από την Ιεράπετρα και είναι περίπου μια απόσταση μικρή από ότι είδαμε και εμείς. Δεν είχε ένα μεγάλο εστιακό βάθος για αυτό και υπήρχε να γίνει αισθητός σε όλη την ανατολική Κρήτη. Οι αναφορές που έχω, είναι από την Σητεία μέχρι και το Ηράκλειο».

Μιλώντας ο ανταποκριτής του ΕΡΤnews, Γιώργος Λαμπράκης, στην Κρήτη τόνισε ότι δεν υπάρχει αναφορά στις πυροσβεστικές υπηρεσίες της περιοχής για ζημιές, ενώ υπάρχει μεγάλη ακολουθία, με μετασεισμούς, με χαρακτηριστικά μεγέθη (3,8/ 3,5/ 3,2/ 3,6) ενώ το εστιακό βάθος του κύριου σεισμού ήταν στα 9,7 χιλιόμετρα.

Η μετασεισμική ακολουθία με πολύ μικρότερες εντάσεις, ενδεχομένως να δείχνει ότι τα 5,7 ήταν και ο κύριος σεισμός στην περιοχή.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ