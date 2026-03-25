Σεισμός στο Άγιο Όρος: «Θέλει προσοχή αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας», λέει ο Ευθύμιος Λέκκας

Σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα, στο Άγιον Όρος.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, εξήγησε ότι το φαινόμενο «θέλει προσοχή» και περιέγραψε στο ΕΡΤnews, ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του από άλλα αρμόδια ιδρύματα της χώρας το παρακολουθούν στενά.

Συγκεκριμένα, ο Ευθύμιος Λέκκας είπε, ότι ο σεισμός σημειώθηκε «στην ίδια περιοχή που είχαμε μία παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα η οποία έχει αρχίσει πριν από 22 μήνες και τελείωσε μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο». Τότε είχαν σημειωθεί εκατοντάδες σεισμοί λόγω ενεργοποίησης ρήγματος, τόσο στον υποθαλάσσιο όσο και στον χερσαίο χώρο, προκαλώντας ορισμένα προβλήματα, ωστόσο, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι η δραστηριότητα θα επανεμφανιστεί, τόνισε ο Ε. Λέκκας

Στην ερώτηση για το εάν τον ανησυχεί αυτός ο σεισμός ο καθηγητής απάντησε: «Κοιτάξτε θέλει προσοχή, μελετούμε το φαινόμενο και εγώ και οι συνάδελφοί μου από τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας είμαστε σε επαφή. Θεωρώ ότι η ακολουθία εξελίσσεται σχετικά ομαλά, γιατί έχουμε ακόμη πέντε με έξι σεισμούς της τάξεως 3 με 3,5 βαθμών. Παρακολουθούμε την κατάσταση. Δεν θεωρώ όμως ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας και αυτό το λέω γιατί ήδη το ρήγμα αυτό είχε εξαντληθεί».