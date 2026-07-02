Σεισμός στην Κάρπαθο: Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πυροσβεστική

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής μετά τη σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αμέσως μετά τον σεισμό κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας, με διασπορά προσωπικού στην ευρύτερη νησιωτική περιοχή, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έλεγχοι και να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση ανάγκης.

Δεν αναφέρθηκαν ζημιές μετά τον σεισμό στην Κάρπαθο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια, όπως επιβεβαίωσαν νωρίτερα μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Καρπάθου Μιχάλης Φελουζής και ο αντιδήμαρχος Κάσου Γιάννης Νικολάου.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, σε αυξημένη ετοιμότητα έχουν τεθεί όλες οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Κρήτης, καθώς και η 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.) ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς οι έλεγχοι στις πληγείσες περιοχές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι ο σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ είχε εστιακό βάθος στα 12,9 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται 11 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Καρπάθου.