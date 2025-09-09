Σεισμός στην Εύβοια: Γιατί έγινε τόσο αισθητός στην Αττική - Τι περιμένουν οι σεισμολόγοι

Σεισμός σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Εύβοια και έγινε ιδιαίτερα αισθητή και στην Αττική.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ και μεγάλη διάρκεια.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων στην Εύβοια, με εστιακό βάθος που υπολογίζεται στα 13,6 χιλιόμετρα.

Σεισμός στην Εύβοια: Ομαλή η εξέλιξη

Από το Αστεροσκοπείο Αθηνών, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, επανέλαβε ότι τα δεδομένα δείχνουν ομαλή εξέλιξη αλλά πρόσθεσε ότι παραμένει επιφυλακτικός καθώς η εικόνα θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες σε ό,τι αφορά τη σεισμική ακολουθία.

Τα δεδομένα δεν είναι ακόμη πλήρη, αλλά το ιστορικό σεισμικότητας της περιοχής είναι καθησυχαστικό, ανέφερε μιλώντας στο ERT News.

Σεισμός στην Εύβοια: «Κλασική περίπτωση δυνατού επιφανειακού σεισμού»

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μίλησε για τα 5,2R και εξήγησε τον λόγο που ήταν τόσο ασιθητός ο σεισμός στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

«Ο σεισμός ήταν αρκετά δυνατός, κοντά στην περιοχή της Αττικής, και γι’ αυτό έγινε πολύ έντονα αισθητός σε όλη την περιφέρεια και βεβαίως και στην Εύβοια», ανέφερε αρχικά ο κ. Παπαδόπουλος.

«5,2R, επιφανειακός σεισμός, αρκετά δυνατός, στη θαλάσσια περιοχή, η οποία εντοπίζεται από τη μία πλευρά στην ανατολική Αττική και από την άλλη στην περιοχή των Νέων Στύρων. Είναι ένας σεισμός με επίκεντρο και εστία στον θαλάσσιο χώρο στον νότιο ευβοϊκό κόλπο. Είναι κοντά μας γι’ αυτό και έγινε πολύ έντονα αισθητός», πρόσθεσε ο ίδιος μιλώντας στο Mega.

Η στιγμή του σεισμού:

Συνέχισε επισημαίνοντας πως αποτελεί μια κλασική περίπτωση δυνατού επιφανειακού σεισμού, «απ' αυτούς που πάρα πολλές φορές έχουμε βιώσει».

«Η περιοχή δεν έχει υψηλό σεισμικό δυναμικό... δεν έχει ιδιαιτέρως μεγάλα ρήγματα και για αυτό δεν δίνει μεγάλα μεγέθη, όπως άλλες περιοχές της χώρας», συμπλήρωσε ο κ. Παπαδόπουλος.

Επίσης απέκλεισε το ενδεχόμενο ο σεισμός να ενεργοποίησε κοντινό ρήγμα, όπως αυτό της Πάρνηθας.