Σεισμός στην Εύβοια: «Eίναι νωρίς να βαπτιστούν τα 5,2 Ρίχτερ ως κύριος» εξηγεί ο Γεράσιμος Χουλιάρας

Για τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην Εύβοια, μιλά στη νέα ανάρτησή του στα social media o Γεράσιμος Χουλιάρας.

Ο γνωστός σεισμολόγος στη νέα ανάρτησή του στο Facebook, εξηγεί για τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων στην Εύβοια, αλλά και για τη μετασεισμική ακολουθία.

Ο κ. Χουλιάρας εμφανίζεται επιφυλακτικός, ξεκαθαρίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι αρκετά νωρίς να χαρακτηριστεί ως κύριος σεισμός, αλλά και πως δεν μπορεί να ενεργοποιήσει μεγαλύτερα γειτονικά ρήγματα.

«Μερικές δεκάδες και μικρού μεγέθους οι σεισμοί μεταξύ Α. Αττικής και Ν. Εύβοιας μετά από 15 ώρες και είναι νωρίς να βαπτιστούν τα 5,2 Ρίχτερ ως κύριος σεισμός. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος ώστε να συλλεχθούν αρκετά δεδομένα για αξιόπιστη αξιολόγηση γιατί η ακολουθία είναι κάπως υποτονική στην παραγωγή σεισμών», αναφέρει αρχικά στην ανάρτησή του ο κ. Χουλιάρας.

«Τέτοια μεγέθη σεισμών συμβαίνουν στατιστικά κάθε 1-2 μήνες περίπου στην Ελλάδα. Ο συγκεκριμένος είχε χαμηλή εδαφική επιτάχυνση, δε δημιούργησε προβλήματα κτιριακής στατικότητας στην πυκνοκατοικημένη Αττική και δεν μπορεί να ενεργοποιήσει μεγαλύτερα γειτονικά ρήγματα», καταλήγει.