Σεισμός στην Εύβοια: Δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το ρήγμα, δηλώνει ο Παπαζάχος

Tη μεγάλη εγγύτητα που είχε ο σεισμός των 5,2R με την Αθήνα επεσήμανε ο καθηγητής Σεισμολογίας του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς για το ρήγμα, ο κ. Παπαζάχος απάντησε: «Όσο κι αν σας φανεί παράξενο, δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα για το ρήγμα, δεν ξέρουμε τις διαστάσεις. Είναι μια περιοχή μέτριας προς χαμηλής σεισμικότητας. Γενικά έχει ρήγματα κανονικά και πλαγιοκανονικά που οφείλονται στο τέντωμα που δέχεται η περιοχή. Πολύ μεγάλα ρήγματα η περιοχή δεν έχει, ούτε σε ιστορικούς χρόνους έχει δώσει σεισμούς που να καταστρέψουν την Αθήνα. Έχω την αίσθηση ότι είναι οι τυπικοί σεισμοί της Εύβοιας των 5 Ρίχτερ».

Σεισμός στην Εύβοια: «Ακόμη και ένα 5,8 στην περιοχή δεν θα είχε επιπτώσεις»

«Φανταστείτε 5,2 Ρίχτερ έχουμε κάθε 2 μήνες στην Ελλάδα χωρίς ιδιαίτερη συνέχεια. Δεν είμαστε στην Κεφαλονιά, δεν κινδυνεύουμε να γίνει αύριο το πρωί ένας σεισμός 7 ή 6,5 Ρίχτερ - δεν υπάρχει το δυναμικό... ακόμα και αν γινόταν ένα 5,8 στην περιοχή δεν θα είχε επιπτώσεις στο λεκανοπέδιο. Θα ήταν πιο ενοχλητικός, ναι, αλλά ο θαλάσσιος χώρος, το μεγάλο βάθος, η απόσταση από το λεκανοπέδιο θα περιόριζε πάρα πολύ τις επιπτώσεις», εξήγησε ο κ. Παπαζάχος.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, το πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της εγγύτητας της Αττικής στον εστιακό χώρο. «Μου κάνει εντύπωση που μιλάμε για άλλα ρήγματα, είναι σαν κάποιος να είναι άρρωστος και να μην ανησυχούμε αν αυτός είναι άρρωστος, αλλά αν κάποιος δίπλα του θα κολλήσει.Τώρα το θέμα μας είναι τα Στύρα», σχολίασε.

Ο κ. Παπαζάχος συμφώνησε, επίσης, με τους υπόλοιπους σεισμολόγους ότι «εδώ μιλάμε για μικρούς σεισμούς, δεν μπορεί να διεγείρει άλλη περιοχή».