Σεισμός στη Θεσπρωτία: Κλειστά τα σχολεία αύριο στα Ιωάννινα

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία στον Δήμο Ιωαννιτών μετά τον σεισμό που καταγράφηκε με επίκεντρο τη Θεσπρωτία, αλλά έγινε αισθητό σε παρακείμενες περιοχές.

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026, προκειμένου τεχνικά κλιμάκια να πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα κτίρια, μετά τον σημερινό σεισμό των 5,3 Ρίχτερ.

Στη σχετική ανακοίνωση, ο Δήμος Ιωαννιτών ενημερώνει ότι, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς και της μετασεισμικής δραστηριότητας που παρατηρείται, αποφασίζεται για καθαρά προληπτικούς λόγους η αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων καθώς και των παιδικών σταθμών του Δήμου αύριο Δευτέρα.

Σεισμός στη Θεσπρωτία: Η στιγμή της δόνησης

Η απόφαση ελήφθη με αποκλειστικό γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και συνολικά της σχολικής κοινότητας.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, κλιμάκια των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηπείρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στα σχολικά κτίρια, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή τους και να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία τους.

Την ίδια ώρα, οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή μετά την ισχυρή δόνηση που καταγράφηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, με αρκετούς κατοίκους να βγαίνουν στους δρόνους για αναζήτηση καταφυγίου.

Το επίκεντρο του ισχυρού σεισμού ήταν 12 χλμ. ανατολικά της Λεπτοκαρυάς και βάθος περίπου 13 χλμ., ενώ η δόνηση έγινε αισθητή σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, Θεσσαλίας και στα νησιά του Ιονίου.

Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, μόνο μικρές καταπτώσεις βράχων στην Εγνατία Οδό και διακοπές ηλεκτροδότησης.