Σεισμός έξω από Ιωάννινα: Γιατί έγινε αισθητός σε τόσο μεγάλη περιοχή - Οι 3 λόγοι

Ιδιαίτερα αισθητός έγινε ο σεισμός που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (8/3), έξω από τα Ιωάννινα.

Ο σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στα Ιωάννινα τα ξημερώματα της Κυριακής (8/3) ενώ ακολούθησαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,7 και 3,5 Ρίχτερ από την ίδια περιοχή και σε παρόμοιο βάθος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» της ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου.

«Το νέο δεδομένο είναι ότι έχουμε δύο σεισμούς, έναν 4,7 και έναν 3,5 από την ίδια περιοχή και περίπου στο ίδιο βάθος. Είναι καλό να έχουμε αυτή την εκδήλωση σεισμών, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη να αποφανθούμε αν ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ ήταν ο κύριος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σεισμός έξω από Ιωάννινα: Γιατί έγινε αισθητός σε τόσο μεγάλη περιοχή

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με μαρτυρίες πολιτών από τη Δυτική Ελλάδα έως και τη Λάρισα. Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους.

Όπως εξήγησε, το μέγεθος του σεισμού είναι «υπολογίσιμο», ενώ το μικρό εστιακό βάθος συνέβαλε στην έντονη αίσθηση της δόνησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ώρα εκδήλωσης έπαιξε ρόλο στην αντίληψη του φαινομένου από τους πολίτες.

«Η έντονη αίσθηση σε μεγάλη περιοχή οφείλεται και στο γεγονός ότι εκδηλώθηκε σε ώρα κοινής ησυχίας, οπότε ο κόσμος αντιλαμβάνεται πιο εύκολα έναν σεισμό σε σχέση με όταν υπάρχει έντονη δραστηριότητα», είπε.

Συστάσεις προς τους πολίτες για τον σεισμό

Αναφερόμενος στην κατάσταση στην περιοχή των Ιωαννίνων, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ σημείωσε ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις στον δομημένο ιστό, ωστόσο συνέστησε προσοχή.

Συγκεκριμένα, υπογράμμισε ότι κατοικίες που έχουν υποστεί ακόμη και μικρές βλάβες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πριν ελεγχθούν από μηχανικό.

Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες της Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και του ΟΑΣΠ, αποφεύγοντας να παραμένουν κοντά σε ετοιμόρροπα κτίρια ή σε περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν κατολισθήσεις.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος έντονης ανησυχίας. Για να έχουμε σοβαρές επιπτώσεις, ένας σεισμός συνήθως πρέπει να είναι πάνω από 6 Ρίχτερ, δηλαδή περίπου 30 φορές μεγαλύτερος από αυτόν που εκδηλώθηκε. Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει να προσέχουμε γιατί δεν μπορούμε να προσέξουμε την εξέλιξη ενός σεισμικού φαινομένου», εξήγησε.

Σχετικά με τις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν σε περιοχές των Ιωαννίνων, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι ενδέχεται να οφείλονται είτε σε προληπτική διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ είτε σε μικρές βλάβες στο δίκτυο.

«Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, επομένως η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα τόσο για την ταυτότητα του φαινομένου όσο και για τις επιπτώσεις του.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπενθύμισε επίσης ότι τον Δεκέμβριο παραδόθηκε στον Δήμο Ιωαννιτών ένα σύγχρονο σχέδιο αντισεισμικής διαχείρισης από τον οργανισμό, το οποίο εξειδικεύει τα υφιστάμενα σχέδια πολιτικής προστασίας για την περιοχή.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας, των Ιωαννίνων και της νότιας Αλβανίας. Μικρές καταπτώσεις χωμάτων σημειώθηκαν στο 34ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, κοντά στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς, χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία.