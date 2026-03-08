Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: Συνεχείς οι μετασεισμοί, βγήκαν στους δρόμους

Σεισμός μεγέθους 5,3 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:32 στη Θεσπρωτία.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα ανατολικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται σε περίπου 9,7 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε όλες τις περιοχές της Ηπείρου και σε κάποιες της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου όπως Κέρκυρα και Λευκάδα ενώ τον αντιλήφθηκαν και στην Πάτρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις καταγραφές στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ακολούθησαν μετασεισμοί.

Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: Στους δρόμους οι κάτοικοι

Ο ισχυρός σεισμός που σημειώθηκε σήμερα το πρωί, έβγαλε κατοίκους των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτίας στους δρόμους, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμή να έχουν αναφερθεί ζημιές.

Ο περιφερειάρχης Ηπείρου αναφέρει με ανάρτησή του ότι υπάρχουν κάποιες καταπτώσεις μικρών βράχων στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα προς Ηγουμενίτσα. Ωστόσο κάποιες περιοχές στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων είναι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.