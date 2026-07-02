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Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο

Οι πρώτες πληροφορίες από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο για το επίκεντρο και το εστιακό βάθος

The LiFO team
The LiFO team
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Η αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου για τον σεισμό στην Κάρπαθο / Φωτ.: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
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Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14:06, 2/7) στην Κάρπαθο, σύμφωνα με την αυτόματη και αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Στην αυτόματη λύση του, το εστιακό βάθος του σεισμού στην Κάρπαθο υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου.

Ωστόσο, στην αναθεωρημένη του λύση, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο υπογραμμίζει πως το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13 χιλιόμετρα και το επίκεντρο βρίσκεται 11 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

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