Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Κάρπαθο

Σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14:06, 2/7) στην Κάρπαθο, σύμφωνα με την αυτόματη και αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου.

Στην αυτόματη λύση του, το εστιακό βάθος του σεισμού στην Κάρπαθο υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, ενώ το επίκεντρό του βρίσκεται 4 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Καρπάθου.

Ωστόσο, στην αναθεωρημένη του λύση, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο υπογραμμίζει πως το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13 χιλιόμετρα και το επίκεντρο βρίσκεται 11 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά της Καρπάθου.

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